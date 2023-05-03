Президент Ниинистё: Финляндия не отправит Украине истребители, пока не получит им замену
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Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, его слова приводит газета Helsingin Sanomat.
По словам Ниинистё, Хельсинки не может передать Киеву истребители Hornet, пока не получит F-35.
«Мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые истребители», — сказал финский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ после контрнаступления получат самолёты.