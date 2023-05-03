Президент Ниинистё: Финляндия не отправит Украине истребители, пока не получит им замену

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не намерена поставлять Вооружённым силам Украины свои истребители, пока не получит им замену.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, его слова приводит газета Helsingin Sanomat.

По словам Ниинистё, Хельсинки не может передать Киеву истребители Hornet, пока не получит F-35.

«Мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые истребители», — сказал финский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ после контрнаступления получат самолёты.