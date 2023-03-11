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Президент Финляндии заявил, что поставки Киеву самолётов Hornet ни с кем не обсуждались

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что затронутая финским премьером Санной Марин тема поставок истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet на Украину ни с кем не обсуждалась.
Президент Финляндии заявил, что поставки Киеву самолётов Hornet ни с кем не обсуждались
  • Gettyimages.ru

Ранее Марин допустила, что Хельсинки могут начать обсуждение передачи истребителей данного типа на Украину.

«Об этом ни с кем не говорили», — приводит Helsingin Sanomat слова Ниинистё.

10 марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что поставка истребителей Вооружённым силам Украины будет означать прямую вовлечённость стран Североатлантического альянса в украинский конфликт.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину.

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