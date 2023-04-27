Навязчивая идея: в конгресс США внесли проект резолюции о возвращении Украины к границам 1991 года

Группа конгрессменов внесла на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года. В документе подчёркивается, что США должны оказывать Киеву военную помощь, добиваться победы Украины, принимать меры для её вступления в НАТО и для выплаты Россией «репараций». О планах добиться возвращения к границам 1991 года неоднократно заявляли и представители киевского режима. Эксперты отмечают, что появление этого законопроекта говорит об активизации в США политиков-ястребов, однако реализовать такой сценарий не удастся.

Группа из 19 американских конгрессменов от обеих партий внесла на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, согласно которой Вашингтон намерен добиваться возвращения Украины к границам 1991 года. Документ опубликован на сайте конгресса.

Данная резолюция «подтверждает, что политика Соединённых Штатов — добиться победы Украины в борьбе со вторжением и её восстановления в международно признанных границах 1991 года».

Законопроект представил республиканец Джо Уилсон, возглавляющий так называемую Хельсинкскую комиссию конгресса США. Эта структура является органом федерального правительства Соединённых Штатов. Летом прошлого года комиссия провела конференцию, посвящённую «деколонизации» России, и опубликовала на своём официальном сайте план по разделению РФ на несколько государств.

Комментируя новую инициативу, Джо Уилсон заявил порталу Yahoo News, что «единственным способом поддержания мира является сила».

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Кроме закрепления курса Вашингтона на поддержку военной победы Киева, документ призывает добиться вступления Украины в НАТО, «привлечения к ответственности лидеров РФ», а также принуждения России к выплате «репараций».

«Эта двухпартийная резолюция демонстрирует широкую поддержку конгресса в отношении победы Украины. Мы все должны выйти за рамки (заявлений об оказании помощи. — RT) «столько, сколько потребуется» и принять лозунг «Победа Украины», чтобы Украина выиграла войну в этом году», — заявил Yahoo News источник в аппарате конгресса США.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал этот проект резолюции «блестящим». Однако в публикации Yahoo News отмечается, что целый ряд американских экспертов считает сценарий, при котором Украина может вернуться к границам 1991 года, нереалистичным, так как у Киева нет необходимых для этого военных сил.

Законопроект прокомментировали в Госдуме РФ.

«На сегодня реальность такова: Россия приросла не только Крымом, но и Херсонской, Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР и, возможно, прирастёт ещё. И какие бы ни были там законодатели в США, как бы они старательно ни выписывали каждую букву в своём законе, для нас это всего лишь бумага, на которой написана различная тарабарщина», — цитирует РИА Новости депутата от Севастополя Дмитрия Белика.

Он добавил, что РФ не будет выполнять решения «каких-то техасских судов» или рекомендации дискредитировавших себя европейских демократических институтов.

«Эта резолюция может обрадовать лишь её идеологов. И разумеется, с благодарностью эту грамоту из рук господина примет Украина, но на российско-украинской границе действие этого документа закончится», — подчеркнул политик.

В отрыве от реальности



Напомним, в последнее время представители киевского режима регулярно поднимают вопрос о возвращении Украины к границам 1991 года.

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Эту тему неоднократно озвучивали практически все высшие официальные лица администрации Зеленского. Так, в сентябре 2022-го глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет вести переговоры, которые подразумевают какие-либо территориальные уступки, а задачей украинских властей является возвращение к границам 1991 года.

Принципиальную позицию киевского режима обозначал и министр обороны страны Алексей Резников.

«Общий украинский план — это полная деоккупация территорий... и выход на границы, международно признанные по состоянию на 1991 год. Не на 2014 год, не на 2015-й. Не на 24 февраля 2022 года. Конечная цель — победа Украины и её восстановление в границах 1991 года. Это главный план», — сказал Резников в августе 2022 года.

Позднее президент страны Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что момент для дипломатии настанет, когда российские войска отойдут к границам Украины по состоянию на 1991 год.

В России неоднократно отмечали, что Москва готова к переговорам по урегулированию, однако подчёркивали, что начать диалог со временем будет всё сложнее, а украинские власти должны учитывать ситуацию «на земле».

Фрагмент карты России с новыми регионами

РИА Новости

© Алексей Даничев

Об этом, в частности, сказал в конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что любые планы мирного урегулирования должны учитывать вхождение в состав России новых регионов.

«Не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, вхождением в состав России четырёх новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — подчеркнул представитель Кремля.

Ястребиная резолюция

Появление в конгрессе США проекта резолюции о возвращении Украины к границам 1991 года говорит о том, что внутри американского политического класса активизировались ястребы, которые не хотят деэскалации и завершения конфликта, подчеркнул эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Недавно группа конгрессменов заявила, что Вашингтону нужно прекратить подпитывать конфликт и разрешить ситуацию с Украиной дипломатическим путём. Теперь в ответ свою резолюцию представила группа, выступающая за продолжение конфликта. Эти ястребы одержимы идеей военного поражения России и готовы продолжать конфликт до последнего украинца», — рассказал эксперт.

Американские ястребы также считают, что Вашингтон выигрывает от нынешней геополитической ситуации, добавил Кошкин.

«Они полагают, что США получают выгоды от этого конфликта. В частности, снабжение оружием Украины и новые контракты на оружие и технику для стран НАТО положительно влияют на оздоровление американской экономики. Эта концепция далеко не нова, и её в США продвигают и доказывают расчётами целые исследовательские организации», — отметил собеседник RT.

Здание конгресса США

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В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов в комментарии RT подчеркнул, что возвращения к границам 1991 года не будет, так как жители новых регионов России однозначно высказались против нахождения в составе Украины.

«Население этих территорий однозначно высказалось за то, что хочет быть с Россией. Каким образом конгресс США собирается изменить данную ситуацию? Вашингтон не сможет настолько увеличить объёмы выделяемой военной помощи, чтобы повлиять на это военными средствами. Кроме того, народ Крыма, Донбасса и Новороссии уже давным-давно всё высказал и никогда не захочет иметь ничего общего с киевским режимом», — констатировал эксперт.

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В то же время принятие Украины в НАТО, о чём говорится в проекте резолюции, будет означать прямой военный конфликт блока с Россией, напомнил Иван Коновалов.

«Поэтому все понимают, что этого никогда не произойдёт. Украина и Грузия уже давным-давно получили все возможные партнёрские статусы и преференции по вступлению в НАТО, но даже в спокойные времена их всё равно в альянс не пускали. Кто сейчас будет принимать Украину в НАТО? Альянс принимает решения на основе консенсуса, а добрая половина стран блока никогда не пустит в свои ряды Киев», — отметил военный политолог.

Андрей Кошкин также считает, что сценарий, при котором Украина вернётся к границам 1991 года, а Россия будет выплачивать какие-либо репарации или выдаст кого-то для судебных разбирательств, нереализуем.

«Уже все понимают, что никакой победы Украины над Россией быть не может. Потенциал России — ядерной державы — и Украины, которая целиком зависит от зарубежной помощи, несопоставим. Никаких перспектив возвращения к границам 1991 года нет», — заключил собеседник RT.