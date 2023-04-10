«Абсолютно защищённых танков не бывает»: Минобороны РФ готовит спецгруппы для борьбы с поставляемой Киеву техникой НАТО

Минобороны РФ создало специальные группы для борьбы с танками, которые уже поставлены и ещё будут передаваться Киеву странами Запада, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин. По его словам, военные изучают сильные и слабые стороны бронемашин Leopard 2, Challenger, Abrams и Leclerc. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что первые западные танки уже поставлены на Украину. Военные аналитики подчёркивают, что у российских сил есть все необходимые средства для уничтожения передаваемой ВСУ бронетехники.

Минобороны РФ формирует специальные группы для борьбы с танками, которые страны коллективного Запада поставляют киевскому режиму, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

«Работа эта (по созданию противотанковых групп. — RT) организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», — заявил Арифулин в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Начальник центра добавил, что проходящие в нём подготовку военные изучают сильные и слабые стороны танков Leopard 2, Challenger, Abrams и Leclerc, чтобы применять эти знания в зоне СВО для поражения этих машин на поле боя.

«Это группы, которые будут непосредственно охотиться на данные системы, плюс здесь готовятся танкисты для танковой дуэли. Но главное — это охотники за танками, которые будут ждать их в том месте, где эти танки не будут хотеть нас видеть», — рассказал Арифулин.

Танковый вопрос

Напомним, что на протяжении 2022 года страны Запада не решались передавать Киеву тяжёлую бронетехнику, однако в конце января 2023-го президент США Джо Байден заявил о намерении поставить на Украину 31 танк M1 Abrams.

После этого правительство ФРГ, глава которого Олаф Шольц долго блокировал аналогичное решение, согласилось передать киевскому режиму танки Leopard 2 и дало разрешение другим странам на реэкспорт этих машин на Украину. Затем целый ряд государств заявили об отправке танков Киеву.

Британский основной боевой танк Challenger 2

Gettyimages.ru

© Finnbarr Webster

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран блока сообщил, что первые машины Leopard 2 и Challenger, а также другая техника уже прибыли на Украину.

«Великобритания поставила Challenger. Многие союзники по НАТО поставили Leopard 2, а ещё США теперь в процессе налаживания поставок Abrams. И это является дополнением, например, к боевым машинам пехоты Marder и американским боевым машинам пехоты Bradley — вся эта совокупность даёт украинцам необходимые средства для возвращения территорий, для дальнейшего оттеснения российских сил», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что обязанность государств альянса состоит в оказании помощи Киеву, а принимать «оперативные решения» о том, каким образом и когда использовать эту помощь, должны украинцы.

Согласно статистике агентства ТАСС, основанной на официальных заявлениях стран Запада, Украине пообещали передать 293 танка. По состоянию на 4 апреля киевский режим получил 57 машин.

Русское оружие

Вооружённые силы РФ эксплуатируют целый ряд комплексов и систем, специально предназначенных для поражения танков и другой бронированной техники. Один из основных видов подобного вооружения в ВС РФ — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» в различных модификациях.

Он может использоваться как в переносном виде, так и устанавливаться на движущуюся платформу: бронеавтомобили и другую технику. При этом последние модификации ПТРК «Корнет» могут вести работу в режиме «выстрелил и забыл» благодаря автоматическому захвату и слежению за целью.

Стрельба из ПТРК «Фагот»

РИА Новости

© Николай Сидоров

Кроме того, «Корнет» может преодолевать современные средства активной защиты за счёт пуска двух ракет одновременно. Задержка между первым и вторым пуском занимает меньше времени, чем требуется активной защите для переключения на новую угрозу.

В большом количестве российскими войсками эксплуатируются ПТРК «Фагот». Этот комплекс был создан ещё в 1970-х годах и экспортировался во многие страны мира, а сегодня ВС РФ используют модификации этого ПТРК с усовершенствованными системами управления и наведения и улучшенными боеприпасами.

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Ещё один представитель российских ПТРК — «Конкурс-М», предназначенный для поражения современных танков, оснащённых динамической защитой, в любое время суток. Как и «Корнет», «Конкурс-М» может использоваться в переносном варианте или устанавливаться на технику.

Для эффективного поражения бронированных целей на большой дальности ВС РФ используют самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С». Он предназначен для уничтожения современных и перспективных танков с динамической защитой.

«Хризантема-С» использует интегрированную систему управления ракетным вооружением с двумя независимыми каналами наведения: автоматическим радиолокационным и полуавтоматическим, с использованием лазерного наведения. Такая конфигурация даёт возможность одновременного поражения двух целей.

Все эти средства смогут эффективно поражать такие танки, как Leopard 2, Challenger, и другие машины западного производства, отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Абсолютно защищённых танков не бывает, горят все одинаково. Поэтому все средства, имеющиеся на вооружении армии РФ, вполне могут использоваться для борьбы с танками западного производства. Но для эффективного поражения надо знать особенности и слабые места этих танков. И эти места хорошо известны по всем типам западной техники», — подчеркнул эксперт.

Подготовка к наступлению

Группы охотников за танками создаются на фоне появления информации о том, что силы киевского режима планируют использовать их в рамках готовящегося контрнаступления, рассказали опрошенные RT военные эксперты.

«То, что основные боевые танки стран НАТО будут использоваться на поле боя в ближайшее время, сомнений нет. Будет ли это контрнаступательная операция, оборонительные действия или какие-то другие бои, туда их направят и будут использовать», — подчеркнул Сергей Суворов.

С такой точкой зрения согласен военный обозреватель Александр Хроленко.

«Минобороны РФ действует планово. Есть информация о грядущем готовящемся контрнаступлении противника, и на танкоопасных направлениях формируются соответствующие подразделения», — рассказал эксперт.

По его словам, в распоряжении российских сил есть все необходимые средства, чтобы противостоять танкам производства стран НАТО.

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«ПТРК «Корнет», «Фагот» и «Конкурс» очень эффективны. В частности, «Корнет» — это чемпион мира среди ПТРК по дальности, демонстрирующий почти 100%-ную точность и способность поражать танки противника на удалении до 10 км. Это невиданные характеристики для западных аналогов. И этот комплекс, безусловно, справится с теми образцами танков, которые поставляет Запад украинским силам, ведь это не новые модифицированные машины — некоторым из них уже по 40 лет», — пояснил обозреватель.

При этом, кроме специальных подразделений, западные танки, разумеется, будут уничтожаться всеми доступными ВС РФ видами вооружений, добавил Хроленко.

«Их будут уничтожать средствами армейской авиации, штурмовиками, ракетным вооружением, артиллерией. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожено более 8,5 тыс. единиц бронетехники ВСУ. И если Запад намерен поставить Украине 300 далеко не новых танков, то они абсолютно ничего не изменят. Тем более нужно будет решать проблемы с боеприпасами к ним, обученностью экипажей и умением управляться с новой для украинской армии техникой», — заключил собеседник RT.