В ВС России созданы группы борьбы с поставленными Украине западными танками

В российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков. Об этом заявил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.

AP