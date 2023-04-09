В ВС России созданы группы борьбы с поставленными Украине западными танками

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В российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков. Об этом заявил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.
В ВС России созданы группы борьбы с поставленными Украине западными танками
  • AP

Отмечается, что спецгруппы созданы по указанию заместителя главы российского Минобороны Юнус-Бека Евкурова.

По словам Арифулина, разработаны методические рекомендации и организована методика их выполнения.

«А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», — приводит телеканал «Звезда» его заявление.

Ранее аналитик Associated Press Барри Хэнтон рассказал, что западные страны прекратят поддержку Украины, если украинская армия не добьётся прогресса на фронте с предоставленным ей оружием.

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