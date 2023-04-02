AP: Запад прекратит поддержку Украины при отсутствии прогресса с предоставленным оружием

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Западные страны прекратят поддержку Украины, если украинская армия не добьётся прогресса на фронте с предоставленным ей оружием, заявил аналитик Associated Press Барри Хэнтон.
AP: Запад прекратит поддержку Украины при отсутствии прогресса с предоставленным оружием
  • AP
  • © Libkos

По словам Хэнтона, если ВСУ не добьются успехов на фронте, то Запад больше не захочет передавать Киеву дорогостоящее оружие.

Он отметил, что Украина должна провести серию контрнаступлений для подготовки подходящей переговорной позиции.

Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.

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