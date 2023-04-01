Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке миномётов на Украине
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Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram.
«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести миномёты? Это долбаная труба с плитой и иглой, которая накалывает, — всё», — сказал Арестович.
Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.
В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.