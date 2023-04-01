Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке миномётов на Украине

Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране миномётов, которые необходимы ВС Украины.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести миномёты? Это долбаная труба с плитой и иглой, которая накалывает, — всё», — сказал Арестович.

Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.