Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке миномётов на Украине

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Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране миномётов, которые необходимы ВС Украины.
Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке миномётов на Украине
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Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести миномёты? Это долбаная труба с плитой и иглой, которая накалывает, — всё», — сказал Арестович.

Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.

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