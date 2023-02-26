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Марочко: ВСУ не хватает специализированной техники для эвакуации раненых

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Среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Поставляемая странами, входящими в блок НАТО, техника не предполагает эвакуацию раненых с поля боя», — приводит его слова РИА Новости.

Марочко рассказал, что по этой причине ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, что ведёт к увеличению потерь в украинской армии.

Как ранее стало известно RT, подразделения 3-й танковой бригады ВСУ в окрестностях Марьинки начали использовать немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1 для доставки боеприпасов.

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