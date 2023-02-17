ВСУ используют ремонтно-эвакуационные броневики в Марьинке для доставки боеприпасов

Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ в окрестностях Марьинки начали использовать немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1 для доставки боеприпасов.

По данным RT, машины не используются по прямому назначению и применяются для доставки боеприпасов и медикаментов подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил.

Немецкие гусеничные БРЭМ используются украинской армией из-за нехватки и слабой защищённости колёсной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.

Немецкие Bergepanzer 1 в основном используются для одиночных прорывов к позициям украинской армии по небольшим тропам в районе сёл Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания от немецкой бронетехники в Марьинке перед началом движения стрельбу начинают танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ.

По предварительным данным, для эвакуации подбитых танков с поля боя ВСУ вместо ремонтных машин используют связку из нескольких БМП-2 и М113, повреждённых в боях. По предварительным данным, из-за слабого бронирования и отсутствия тяжёлого вооружения с начала года в районе Марьинки было уничтожено не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1, перевозивших противотанковые ракетные комплексы.

Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости на немецкие БРЭМ украинские военные наваривают блоки динамической защиты, снятые с подбитых советских танков Т-64БВ и Т-72Б.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ наблюдается нехватка запасных частей и инструментов для ремонта натовской техники и вооружения.