Замглавы МИД Украины Мельник признал, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«У нас сейчас приблизительно 50—60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков», — цитирует Мельника РИА Новости.
По его словам, ВСУ ещё долгое время не будут способны добиться решающего преимущества на поле боя.
В феврале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ наблюдается нехватка запасных частей и инструментов для ремонта натовской техники и вооружения.