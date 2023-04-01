Замглавы МИД Украины Мельник признал, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления

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Замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«У нас сейчас приблизительно 50—60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков», — цитирует Мельника РИА Новости.

По его словам, ВСУ ещё долгое время не будут способны добиться решающего преимущества на поле боя.

В феврале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ наблюдается нехватка запасных частей и инструментов для ремонта натовской техники и вооружения.

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