Двойственный подход: как Олаф Шольц призывает нарастить производство оружия на фоне ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может затянуться, поэтому необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов. При этом он отметил, что в ФРГ желают окончания противостояния. Ранее он раскритиковал безусловные призывы к переговорам и прекращению поставок вооружений Киеву. Комментируя заявления Шольца, эксперты отмечают, что он полностью утратил политическую самостоятельность и теперь транслирует позицию США, не предлагая каких-либо альтернативных решений по урегулированию ситуации.

Немецкие власти исходят из того, что конфликт на Украине может продлиться ещё долгое время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с согражданами в федеральной земле Бранденбург.

«Нам приходится опасаться, что это будет происходить и дальше, хотя, разумеется, нам каждый день хотелось бы, чтобы было иначе», — сказал канцлер.

При этом Шольц добавил, что из-за потенциального затягивания конфликта, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

Комментируя это заявление, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа констатировал, что сама система НАТО сегодня построена на том, что Россия — единственный враг альянса.

«Они будут использовать все возможные пути, чтобы продолжать конфликт. Это будет Украина или какая-то другая страна. Они продолжают идти этим путём, потому что он приносит огромные дивиденды», — подчеркнул собеседник RT.

Оружие для мира

Ранее Шольц в ходе обращения к бундестагу раскритиковал призывы прекратить поставки вооружения на Украину. Он заявил, что прекращение снабжения Киева техникой не приведёт к миру.

«Мира не достичь, одновременно скандируя «Нет войне!» в Берлине и призывая прекратить все поставки вооружений на Украину», — сказал он, добавив, что «миролюбие не означает подчинение более крупному соседу».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Michael Sohn

Так Шольц отреагировал на череду масштабных антивоенных акций, которые прошли в Германии в последние недели. Акции протеста состоялись в Мюнхене, Дрездене и Берлине, а также недалеко от американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Участники этих акций призывали остановить поставки на Украину вооружения и военной техники из ФРГ, а также приложить усилия по разрешению конфликта дипломатическим путём.

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Однако, несмотря на протесты, Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять оружие киевскому режиму и обучать солдат ВСУ на территории ФРГ.

По его мнению, на фоне «настолько различных позиций» граждан ФРГ относительно поставок оружия Украине сложно «приблизиться к цели справедливого мира». Кроме того, Шольц заявил, что «никакого мирного решения поверх голов украинцев» не будет, а в вопросе переговоров Берлин придерживается позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, что ФРГ поставила киевскому режиму значительное количество вооружений и техники. По данным немецкого правительства, Украине были переданы 34 зенитных самоходных установки Gepard с 6 тыс. снарядами, 122 бронеавтомобиля, девять танков-мостоукладчиков Biber, комплекс ПВО Iris-T и ракеты SLM к нему, 145 пикапов, 20 ракетных пусковых установок калибра 70 мм, 15 бронетранспортёров Bergepanzer 2, 12 тяжёлых тягачей M1070 Oshkosh, 50 бронеавтомобилей Dingo, пять систем РСЗО MARS II, контрбатарейная система COBRA, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 54 бронетранспортёра M113.

Кроме того, от немецкой стороны Киев получил запчасти к самолётам МиГ-29 и вертолётам Ми-24, 60 тыс. снарядов калибра 40 мм, 18,5 тыс. снарядов калибра 155 мм, боеприпасы к реактивным системам залпового огня MARS II, 53 тыс. снарядов к зенитным установкам, 3 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 2,7 тыс. переносных ЗРК «Стрела» и 500 ПЗРК Stinger, 22 млн патронов к стрелковому оружию, 50 противобункерных ракет, 100 тыс. ручных гранат, 5,3 тыс. зарядов взрывчатого вещества и другое снаряжение.

Танк Leopard 2A6

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Кроме того, в январе Берлин изменил свою позицию по поставкам на Украину танков немецкого производства Leopard 2. Олаф Шольц на протяжении 2022 года отказывал Киеву в поставках основных боевых танков, ссылаясь на перспективу эскалации конфликта, а также отсутствие единой позиции по этому вопросу среди союзников по НАТО.

Однако после того как президент США Джо Байден объявил о намерении поставить Киеву американские танки Abrams, правительство ФРГ сообщило о решении передать Украине свою тяжёлую бронетехнику и дать добро на её реэкспорт другими странами.

Стоит отметить, что накануне министр обороны Германии Борис Писториус на полях неформальной встречи глав минобороны ЕС в Стокгольме сообщил, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2A6 вместе с обученными бригадами уже в марте попадут на Украину.

Американская риторика

Заявления Шольца о том, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё длительное время и что в связи с этим нужно нарастить производство оружия, свидетельствуют о полном принятии Берлином позиции Вашингтона по украинскому вопросу, считает старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Шольц озвучивает позицию, которую до него довёл Джо Байден во время последнего вызова «на ковёр». Американцы как основные инициаторы конфликта на Украине будут всячески его затягивать, и данное признание Шольца говорит фактически о том, что Европа будет использована американцами в качестве переднего рубежа в противостоянии с Россией. Тут можно вспомнить о дефиците боеприпасов, о котором говорят европейцы. Заявление Шольца можно трактовать как сигнал к переводу европейских экономик на военные рельсы», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Бундестаг

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По его словам, если раньше Шольц занимал более взвешенную позицию по урегулированию конфликта, то теперь он озвучивает мнение политиков-ястребов, с которыми делит власть.

«Многие члены правящей коалиции ФРГ говорят о необходимости нанести военное поражение России. Такую позицию озвучивала глава МИД Бербок от «Зелёных», представители Свободных демократов, члены комитета бундестага по обороне и другие. Сейчас Шольц присоединился к своим соратникам по коалиции, не без давления со стороны американцев. Для этого его и вызывали в Вашингтон, чтобы добиться от него единообразной позиции по Украине на фоне брожений в немецком обществе, где по данным соцопросов около 50% граждан выступают против поставок вооружений и за мирное урегулирование конфликта», — сказал политолог.

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В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что затяжной характер конфликта на Украине давно является предметом беспокойства европейских лидеров.

«В подобных заявлениях есть определённое лукавство, так как именно своими действиями Шольц всячески затягивает этот конфликт. Это двойственная позиция, так как Германия оружейными поставками способствует затягиванию конфликта. Никаких серьёзных, продуманных решений по стабилизации этого кризиса в Европе не озвучивается. Все транслируют американскую позицию о том, как европейцы должны себя вести в этой ситуации. Фактически европейцы всё больше и больше двигаются к тому, что становятся стороной этого конфликта», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом заявления о необходимости наращивания производства оружия говорят о том, что Европа готовится к активным военным действиям с Россией, считает Ермаков.

«С одной стороны, лидеры Европы говорят, что опасаются затягивания конфликта, с другой — их действия свидетельствуют, что идёт уже реальная подготовка к войне, будем говорить прямо. Если они и дальше будут так же действовать, то им придётся в какой-то форме уже напрямую участвовать в военных действиях. Опосредованная война с Россией через Украину требует всё больше и больше вложений и средств», — заключил эксперт.