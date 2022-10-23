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Обесцененная политика: готов ли Берлин продолжать военную поддержку Украины в условиях кризиса

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, в одностороннем порядке без согласования с партнёрами. В то же время главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт считают необходимым увеличить в следующем году бюджетные расходы на поставки оружия Киеву с €697 млн до €2,2 млрд. По мнению экспертов, дальнейшая политика властей ФРГ, которые выбирают поддержку Киева вместо благополучия своих граждан, может привести к развалу промышленной индустрии и росту социальной напряжённости в стране.
Обесцененная политика: готов ли Берлин продолжать военную поддержку Украины в условиях кризиса
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц
  • © Gettyimages.ru/AP

Германия не будет поставлять Киеву танки западного производства, в том числе немецкие Leopard 2 в одностороннем порядке без координации с партнёрами. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В ответ на вопрос журналистов, почему он по-прежнему отказывает Украине в поставках Leopard 2, Шольц ограничился напоминанием о том, что Германия содействовала передаче Киеву техники советского образца из стран Восточной Европы.

«Благодаря круговому обмену (речь о поставках современного оружия из ФРГ в страны, которые передают Украине советскую технику. — RT) Германия обеспечила поставку на Украину более 100 танков, которые могут быть немедленно задействованы там: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции», — сказал канцлер.

Передачу Киеву танков российского и советского производства Шольц объяснил тем, что у украинской стороны имеются запасные части к ним и боеприпасы. 

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«Вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основан на очень чётком принципе — никаких односторонних действий», — добавил Шольц.

Напомним, что киевский режим неоднократно обращался с просьбами к Германии поставить ему современные боевые танки Leopard 2, однако Олаф Шольц в очередной раз отверг такую возможность.

Письмо о помощи

В то же время другие члены коалиционного правительства ФРГ настаивают на увеличении объёмов поставок оружия и военной техники Киеву. Журналисты Der Spiegel ознакомились с текстом письма, которое главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт направили министру финансов Германии Кристиану Линднеру. В нём они просят выделить в следующем году на €1,5 млрд больше, чем предусмотрено бюджетом, для поставок оружия Киеву.

Напомним, бюджет ФРГ на 2023 год предусматривает выделение €697 млн на военную помощь Украине, однако главы МИД и МО ФРГ требуют увеличить эту сумму до €2,2 млрд.

  • Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны Кристина Ламбрехт
  • Gettyimages.ru
  • © Kay Nietfeld/picture alliance

Только с таким бюджетом, считают они, Германия сможет «конкретно и зримо взять на себя ответственность, которой ожидают наши международные партнёры».

По мнению Бербок и Ламбрехт, от увеличения объёмов военной помощи киевскому режиму якобы зависит международная репутация Берлина, а также его «способность действовать во внешней политике и политике безопасности».

Стоит отметить, что Берлин уже поставил Киеву значительное количество вооружения и военной техники. По данным Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, страна передала киевскому режиму вооружений на сумму около €686 млн.

Правительство ФРГ опубликовало список оружия, переданного Украине. В нём были указаны, в том числе, зенитные самоходные установки Gepard, бронетранспортёры М113, реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами, системы ПВО IRIS-T SLM, самоходные гаубицы PzH 2000, 500 зенитных ракет Stinger, а также запчасти к истребителям МиГ-29 и более 14 тыс. противотанковых мин.

Вместе с тем, по словам самого канцлера ФРГ Олафа Шольца, около 30% немцев с различными политическими взглядами не согласны с санкционной политикой, которую проводит Берлин в отношении России, и с поставками оружия на Украину.

«Моё впечатление от бесед с гражданами таково: 20—30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них есть избиратели почти всех политических направлений: от ХДС/ХСС, СвДП, «Зелёных», а также от СДПГ», — отметил глава немецкого правительства в интервью Die Welt.

Серьёзные проблемы

Москва ранее уже предупреждала Берлин, что поставки на Украину вооружения и военной техники будут означать отказ от особых отношений между РФ и ФРГ. 18 октября в интервью ТАСС российский посол в Германии Сергей Нечаев напомнил, что ранее Берлин на протяжении десятилетий воздерживался от отправки оружия и тяжёлой военной техники в зоны вооружённых конфликтов.

«На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только применительно к России. Это было решением нового коалиционного правительства ФРГ, которое мы считаем серьёзной ошибкой. Разумеется, такой поворот не мог не отразиться самым негативным образом на наших двусторонних отношениях и перспективах их развития», — подчеркнул Нечаев.

  • Заседание Бундестага
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kappeler/picture alliance

Дипломат добавил, что продолжение неконтролируемой накачки Украины вооружениями ведёт лишь к затягиванию конфликта, новым разрушениям, жертвам среди мирного населения и дальнейшей дестабилизации ситуации в Европе, включая саму Германию.

Однако власти ФРГ не могут занять однозначную позицию по вопросам поставок вооружений Украине из-за своей зависимости от США, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Немецкое правительство полностью зависит от Вашингтона и выполняет его волю, поступаясь волей собственного народа. Это, пожалуй, самая серьёзная проблема Германии на сегодня. Обладающая суверенитетом страна, которая ещё и является лидером Евросоюза, стала страной, зависимой от американской воли», — сказал Шаповалов в комментарии RT.

«Мы видим, как жёстко США разбираются с Германией и как они принуждают её следовать своим курсом. Олаф Шольц и его трёхпартийное правительство не в состоянии бороться с диктатом Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, количество несогласных с такой политикой граждан ФРГ существенно занижается и на деле может достигать 50% населения.

«Очень серьёзные экономические и энергетические проблемы, которые переживает сейчас Германия, сказываются на благополучии немцев. К ним приходит осознание, что эти проблемы всерьёз и надолго. Более того, экономическое благополучие Германии зиждилось на партнёрских отношениях с Россией. Сейчас, проводя абсолютно противоречащую национальным интересам Германии политику, правительство наносит колоссальный удар по благосостоянию не только ныне живущих немцев, но и по следующим поколениям», — пояснил Шаповалов.

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Германия оказалась в двойственном положении, когда Берлин уже поставляет Украине тяжёлую военную технику вроде зенитных установок Gepard, но при этом старается не переступить определённую черту, которая для Шольца заключается в передаче Киеву танков Leopard 2, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Вопрос о поставках вооружений является весьма спорным для ФРГ. Большинство немецких политиков действительно понимают всю двойственность положения, ведь в Конституции Германии прописано, что с территории страны никогда не должна исходить угроза войны, а поставки вооружения киевскому режиму — это эскалация конфликта», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

При этом полностью отказаться от военной помощи Киеву нынешнее руководство Германии не может как из-за давления со стороны США, так и из-за внутриполитического давления со стороны партии «Зелёных», к которой, в частности, принадлежит глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пояснил Александр Камкин.

«Именно партия «Зелёные» требует и увеличения военных ассигнований, и увеличения поставок непосредственно вооружения для Украины. Раньше она была партией пацифистов, а теперь выступает как наиболее воинственная. В целом от Германии можно ожидать дальнейшего финансирования Украины, потому что этого требуют союзники по НАТО, прежде всего Англия и США. А Шольц занимает сервильную позицию в отношении натовских партнёров», — считает политолог.

При этом можно смело предположить, что такой политикой недовольны не 20% или 30% граждан страны, как утверждает Олаф Шольц, а гораздо больше, добавил Александр Камкин.

«Эта цифра значительно выше, потому что в Германии регулярно проходят демонстрации против роста цен, против санкционной политики, против военной поддержки Украины. Когда речь заходит об энергетическом кризисе, о росте цен, об ограничениях для компаний, для частных лиц в плане потребления электроэнергии и газа, то здесь для населения своя рубашка оказывается ближе к телу», — отметил собеседник RT.

Тем не менее представители «Зелёных» и других политических сил готовы выделять Украине миллиарды евро в то время, когда стране приходится изыскивать средства на поддержку населения и предприятий, оказавшихся на грани закрытия из-за потери доступа к дешёвым энергоресурсам, подчеркнул Камкин.

«Немецкий политический класс стал заложником пресловутой политики ценностей, которая часто противоречит экономической логике и целесообразности. Сейчас всё доходит до такой ситуации, что действительно не хватает денег на поддержание собственной промышленной индустрии, но кормить киевский режим Берлин готов до последнего. К чему это всё может привести? Только к дальнейшему росту цен и росту социальной напряжённости. Видимо, консенсус с партнёрами Берлину намного важнее благосостояния своих граждан», — заключил эксперт.

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