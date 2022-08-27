«В Германии всё понимают»: почему ФРГ не станет поставлять Киеву дальнобойное вооружение для ударов по РФ

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что Берлин в этом вопросе будет ориентироваться на действия союзников. В то же время глава немецкого правительства сослался на аналогичную позицию, которую ранее огласил президент США Джо Байден. По мнению экспертов, таким образом канцлер ФРГ намерен не только предотвратить эскалацию и прямой конфликт с РФ, но и одновременно сохранить окно возможностей для диалога с Москвой.

Германия не станет поставлять Киеву оружие, с помощью которого можно нанести удары по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Президент США Джо Байден чётко заявил, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно было бы обстреливать российскую территорию. И это, по-моему, принцип, которого в равной степени придерживались и все остальные», — сказал Шольц на встрече с жителями Магдебурга.

Канцлер добавил, что Берлин не будет «действовать в одиночку» и «всегда будет ориентироваться на то, что делают наши союзники».

При этом Шольц заявил, что среди прочего ФРГ всё же поставит киевскому режиму реактивные системы залпового огня, зенитные танки Gepard и радиолокационную станцию обнаружения координат цели.

На фоне заявлений Шольца ряд его однопартийцев из социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил против поставок тяжёлых вооружений Киеву.

Бундестаг

Gettyimages.ru

© Gerardo Morones

По данным немецких СМИ, депутаты составили обращение с призывом предотвратить эскалацию конфликта, провоцируемую поставками вооружений на Украину. Политики выступили против передачи киевскому режиму самолётов и танков и призвали в вопросе поставок оружия тщательно взвешивать возможные «красные линии», переход через которые может повлечь за собой ответную реакцию со стороны Москвы.

Согласованная позиция

Напомним, что позицию США по поставкам Киеву дальнобойных вооружений, упомянутую Шольцем, президент Джо Байден огласил ещё в конце мая.

«Мы не собираемся передавать Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России», — сказал тогда Байден.

Это заявление он сделал в процессе обсуждения вопроса возможной передачи Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS и аналогичных, но более дальнобойных систем MLRS.

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Однако впоследствии администрация США решила передать украинской стороне системы HIMARS, которые могут быть оснащены различными ракетами, в том числе дальнобойными. При этом в Белом доме заявили, что решение было принято на основании обещаний киевского режима не применять эти системы для ударов по целям на территории РФ. Об этом, в частности, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Украинцы заверили нас, что не будут использовать эти системы против целей на российской территории. У Соединённых Штатов прочные доверительные отношения с Украиной, равно как и с нашими союзниками и партнёрами», — сказал Блинкен в начале июня.

При этом стоит отметить, что администрация США достаточно вольно трактует понятие «российская территория». К примеру, Вашингтон не считает Крым территорией РФ. Ранее об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, после чего Пентагон вновь подтвердил свою позицию по этому вопросу в середине августа.

«Безусловно, позиция США такова, что Крым — это Украина. Это я хочу ясно дать понять. В то же время, разумеется, мы направляем Украине поддержку — упомянутые вами РСЗО HIMARS — но также и разведданные, чтобы они могли обороняться на территории Украины», — заявил на брифинге для прессы представитель Пентагона.

В свою очередь, Россия ранее предупредила западные страны, что продолжение поставок на Украину дальнобойного оружия приведёт к расширению географии спецоперации. В частности, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят своё будущее определить самостоятельно», — отметил Лавров в интервью RT и РИА Новости.

Дилемма канцлера

Вместе с тем Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет поставлять Украине вооружения до тех пор, пока у неё в этом будет необходимость.

«Несомненно одно: мы продолжим отправлять оружие в Украину до тех пор, пока эта страна нуждается в нашей поддержке», — сказал Шольц в июне во время встречи с немецкими промышленниками.

Тогда же правительство ФРГ опубликовало перечень вооружений, которые уже были переданы киевскому режиму. В их число вошли самоходные зенитные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T, системы залпового огня Mars.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

В начале августа Шольц сообщил, что Киев получает от ФРГ новейшие образцы вооружения. Причём, по его словам, некоторые из них настолько новые, что были произведены в малых количествах и не поставлялись даже Бундесверу.

Однако уже в конце августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за поставок немецкого оружия Киеву в вооружённых силах самой Германии наблюдается «абсолютный дефицит собственных запасов». По её словам, в таких условиях немецкая промышленность была вынуждена производить оружие специально для Украины.

Стоит отметить, что ранее о достижении предела запасов вооружения, которое могло бы быть передано киевскому режиму, заявили в Нидерландах. В то же время в Великобритании признали, что у Лондона нет возможности в короткие сроки пополнить запасы вооружений и боевой техники, отправленной на Украину, и на это могут уйти годы. В свою очередь, Вашингтон заявил о том, что не располагает возможностями увеличить поставки вооружений Украине так, чтобы при этом серьёзно не исчерпать собственные арсеналы.

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В разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко отметил, что передача киевскому режиму дальнобойного оружия для потенциальных ударов по территории РФ, о которой говорил Шольц, ожидаемо может вызвать ответные действия со стороны России, и в Берлине это осознают.

«Германия прекрасно понимает, что если этот процесс поднимется по ступеням эскалации на определённый уровень, это может вызвать соответствующий ответ. В Калининградскую область уже направлены три истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В Минобороны РФ заявили, что они будут заниматься стратегическим, то есть ядерным сдерживанием. В Германии всё это прекрасно видят и понимают», — пояснил эксперт.

В то же время Шольц не хочет навлечь на себя гнев Вашингтона, поэтому в своих рассуждениях о поставках оружия Киеву германский канцлер ссылается на позицию президента США Джо Байдена, добавил Александр Хроленко.

«Берлин не хочет вызывать гнев США, так как с момента окончания Второй мировой войны Германия является оккупированной территорией, и все ведущие политики ФРГ зависят от США. Они полностью подчинены Вашингтону. Поэтому Шольц крутится, как уж на сковородке, пытаясь одновременно не вызвать гнев Америки, помогая одной рукой Украине, а другой рукой делая реверансы в сторону России, заявляя о некоторых ограничениях в поставках оружия. При этом сам президент США Джо Байден делает то же самое — пытается продлить конфликт на Украине и при этом не попасть под раздачу», — считает собеседник RT.

Возможно, немецкое руководство хочет оставить открытыми каналы диалога с РФ, однако такие перспективы кажутся туманными, считает Александр Хроленко.

«ФРГ уже настолько испортила отношения с Россией, что восстанавливать их придётся годами. Однако от РФ эта страна никуда не денется, так как экономическое развитие Германии напрямую зависит от доступного трубопроводного российского газа и нефти — им снова придётся выстраивать с нами отношения. А как это будет происходить, скоро увидим», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что заявление Шольца об отказе от поставок Украине дальнобойного вооружения продиктовано политическими и военными соображениями. С одной стороны, Берлин не хочет идти на эскалацию и прямой конфликт с Россией, с другой, он делает это в контексте уже высказанной США позиции, что снимает с него ответственность за отказ вооружать Киев.

«Таким образом Шольц оправдывает свою политическую позицию, чтобы для простого обывателя это не выглядело как очевидный проигрыш Москве», — полагает аналитик.

Ведь потенциальный удар по территории РФ, осуществлённый Киевом с применением немецкого оружия, переведёт отношения Москвы и Берлина на совсем иной уровень, добавил Ерамков.

«Германия всё-таки рассчитывает на то, что украинский кризис будет урегулирован и она сможет сохранить привилегированные отношения с Россией по сравнению с другими странами ЕС», — заключил собеседник RT.