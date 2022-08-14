«Нужно отодвигать эти угрозы»: к чему может привести использование Киевом западного дальнобойного вооружения

Поставки Украине более дальнобойных западных систем вооружений приведут к расширению географии задач российской спецоперации, заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Дипломат подчеркнул, что Москва не может допустить нахождения на подконтрольной киевскому режиму территории оружия, представляющего прямую угрозу России, республикам Донбасса и освобождённым регионам. Эксперты отмечают, что Украина использует поставляемое оружие для устрашения мирных жителей, применяя его против гражданской инфраструктуры. Поэтому, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность критически важных объектов, таких как Запорожская АЭС, нужно отодвигать эти угрозы, подчёркивают аналитики.

Накачка киевского режима более дальнобойными оружейными системами приведёт лишь к тому, что географические задачи российской спецоперации на Украине будут отодвигаться «ещё дальше», заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобождённым районам, — подчеркнул он. — Нельзя не отметить и ещё один момент, который в Вашингтоне, похоже, игнорируют. Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Её цели и задачи будут реализованы».

«А вот риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по чёрным и серым оружейным рынкам, вполне реальные», — констатировал Дарчиев.

Инструмент в чужих руках

Москва уже предупреждала Запад и киевский режим, что продолжение поставок на Украину дальнобойного оружия приведёт к расширению географии спецоперации. В частности, на это в июле указал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он пояснил, что ситуация изменилась по сравнению с положением дел на момент проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта.

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят своё будущее определить самостоятельно», — отметил Лавров в интервью RT и РИА Новости.

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Сходную позицию озвучивали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале июня подчёркивал, что применение киевским режимом иностранного оружия для нанесения ударов по целям на территории России существенно ухудшит ситуацию, притом что поставки западных вооружений не изменят целей СВО.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием (тем более всё более современным каждый раз) не меняет параметров специальной военной операции — в любом случае её цели будут достигнуты, — но доставит больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — заявил Песков.

Оружие террора



После начала СВО страны Запада нарастили поставки киевскому режиму разнообразного вооружения и военной техники, в том числе дальнобойных ракетных комплексов. По последним данным, Вашингтон передал Украине 16 реактивных систем залпового огня HIMARS. 20 июля председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли уточнял, что США вместе с союзниками передадут Киеву более 20 таких систем.

При этом представители администрации Джо Байдена отметили, что Вашингтон принял решение передать Украине HIMARS на основании обещаний киевского режима не наносить с их помощью удары по российской территории.

Обломки американского боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, скриншот видео, 29 июля 2022 года

РИА Новости

© Пресс-служба Южного военного округа

В начале августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за время спецоперации были ликвидированы шесть пусковых установок HIMARS, а 13 августа в пресс-службе МО сообщили об уничтожении ещё одной американской РСЗО. В Пентагоне не подтверждали эту информацию.

В то же время из зоны СВО продолжают поступать свидетельства, что киевский режим использует западное оружие для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на неподконтрольных территориях.

Так, накануне член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фотографии обломков высокоточной ракеты GMLRS, выпущенной украинскими формированиями в направлении Запорожской АЭС.

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«Ещё одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

В свою очередь, власти Херсонской области сообщили, что силы киевского режима используют РСЗО HIMARS для обстрелов населённых пунктов и гражданской инфраструктуры региона, в том числе Каховской ГЭС и моста через Днепр.

Комментируя эти обстрелы, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что эти действия санкционируются не администрацией Зеленского, а западными кураторами.

«Каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, — она выпущена по согласованию чуть ли не с правительством США: они хоть и передали формально оборудование, но это всё происходит через американские спутники», — подчеркнул Стремоусов.

На факты передачи Соединёнными Штатами разведывательной информации Украине указывал и замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Причём речь, по его словам, идёт об использовании данных не только военных, но и гражданских, в том числе частных спутников.

Ранее командующий космическими войсками США генерал Джон Реймонд признал, что частные космические компании помогают ВСУ. По мнению издания Air Force Magazine, речь идёт о спутниковой системе Starlink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

РСЗО HIMARS

Legion-Media

© Tony King

Неизбежный итог

Действия киевского режима и его западных спонсоров не оставляют России иного выбора, кроме как расширить географию спецоперации на Украине, подчеркнул военный обозреватель Александр Хроленко. При этом использование западного оружия не сможет повлиять на выполнение задач в рамках СВО, добавил эксперт.

«Прошедшие месяцы показали, что поставки оружия Киеву влияют только на количество жертв среди ВСУ и мирного населения. Западное оружие рассчитано на применение против технологически уступающего противника. Когда оно вступает в противодействие с превосходящим его российским вооружением, то всё становится на свои места. Миллиарды долларов, потраченные Западом на военную помощь Киеву, не влияют на ход российской спецоперации», — подчеркнул собеседник RT.

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При этом, по его словам, рано или поздно все лица, причастные к использованию западного оружия против мирного населения на освобождённых территориях, будут привлечены к ответственности.

«Уже есть пример Мариуполя, где готовятся к трибуналу над военными преступниками из «Азова»* и ВСУ. Администрацию США должно тревожить, что на скамье подсудимых могут оказаться не только украинцы, но и военнослужащие из стран НАТО, замаскированные под добровольцев. Они очень этим взволнованы и очень не хотели бы, чтобы это произошло», — пояснил Хроленко.

Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, поставки Киеву дальнобойного вооружения требуют от России действий по защите освобождённых территорий от акций устрашения и террора, которые с помощью западного оружия устраивают украинские силы.

«Операция находится в фазе освобождения Донбасса и других территорий, и, чтобы защитить жизни людей и обеспечить безопасность критически важных объектов, таких как Запорожская АЭС, нужно отодвигать эти угрозы, а значит — расширять географию СВО», — рассказал политолог.

Вопрос о том, сможет ли поставляемое Киеву западное оружие как-то повлиять на исход спецоперации, уже стал риторическим, считает Кошкин.

«Его на протяжении спецоперации многократно ставили на разных уровнях политики и эксперты. На сегодня все приходят к единому мнению, что эти поставки не могут переломить ход операции. Она идёт по плану, и силы РФ и республик Донбасса продолжают наступление», — заключил собеседник RT.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.