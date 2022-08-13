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Минобороны: в ДНР уничтожены пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней

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Минобороны России заявило об уничтожении пусковой установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS и склада с боеприпасами к ней в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.
Минобороны: в ДНР уничтожены пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней», — заявили в министерстве.

Также Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.

2 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска уничтожили за время спецоперации на Украине шесть пусковых установок HIMARS.

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