Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска уничтожили за время специальной операции на Украине шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

В ходе селекторного совещания Шойгу отметил, что бесконтрольные поставки Киеву вооружения западными странами серьёзно угрожают безопасности региона.

По словам министра, всего в результате ударов российских войск по украинским военным объектам были уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Кроме того, уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, сообщил Шойгу.

Он добавил, что за последние две недели ВСУ лишились 396 противотанковых комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа Stinger.

Министр также сообщил, что шесть населённых пунктов Донецкой Народной Республики освобождено за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине.