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Шойгу: в ходе спецоперации шесть населённых пунктов ДНР освобождены за последнее время

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Шесть населённых пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, освобождение ДНР идёт планово.

«За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция», — отметил Шойгу.

Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что военные ДНР предложили военнослужащим ВСУ на позициях в районе Авдеевки «прекратить бессмысленное сопротивление» и сложить оружие.

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