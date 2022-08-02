Шойгу: в ходе спецоперации шесть населённых пунктов ДНР освобождены за последнее время
По его словам, освобождение ДНР идёт планово.
«За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция», — отметил Шойгу.
Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что военные ДНР предложили военнослужащим ВСУ на позициях в районе Авдеевки «прекратить бессмысленное сопротивление» и сложить оружие.