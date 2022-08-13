Минобороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески», — сказал он.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял в беседе с RT, что союзные силы заняли населённый пункт Пески в ДНР практически на 90%.
Также в Минобороны информировали, что после ударов ВКС в районе Песок утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.