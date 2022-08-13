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Минобороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР

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Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.
Минобороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески», — сказал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял в беседе с RT, что союзные силы заняли населённый пункт Пески в ДНР практически на 90%.

Также в Минобороны информировали, что после ударов ВКС в районе Песок утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.

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