ВКС России уничтожили в районе Песок до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады

После ударов ВКС России в районе населённого пункта Пески утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.

«В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — заявили в Минобороны России.

7 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях сил ДНР в посёлке Пески.

Пушилин отметил, что данный населённый пункт было сложно взять под контроль, так как там военные ВСУ «вгрызлись в землю» и даже прорывали проходы в подвалах жилых домой для передвижения.