военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВКС России уничтожили в районе Песок до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады

Короткая ссылка
После ударов ВКС России в районе населённого пункта Пески утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.
ВКС России уничтожили в районе Песок до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

«В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — заявили в Минобороны России.

7 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях сил ДНР в посёлке Пески.

Пушилин отметил, что данный населённый пункт было сложно взять под контроль, так как там военные ВСУ «вгрызлись в землю» и даже прорывали проходы в подвалах жилых домой для передвижения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить