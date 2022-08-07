Пушилин посетил позиции сил ДНР в Песках

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях сил ДНР в посёлке Пески.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — указал он.

Пушилин отметил, что данный населённый пункт брать было сложно, потому что украинские войска «вгрызлись в землю» и даже между подвалами домов прорыли тоннели.

5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов заявил, что посёлок Пески перешёл под контроль союзных войск.