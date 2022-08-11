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Басурин заявил, что союзные силы заняли Пески в ДНР практически на 90%

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Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин рассказал в беседе с RT, что союзные силы заняли населённый пункт Пески в ДНР практически на 90%.
Басурин заявил, что союзные силы заняли Пески в ДНР практически на 90%
  • РИА Новости

«Практически на 90% мы заняли Пески. Более двух третей Марьинки находится под нашим контролем», — заявил Басурин.

По его словам, также бойцы отодвинули противника на Горловском направлении, уже освобождена часть посёлков Зайцево и Жованка.

«Авдеевку в лоб никто брать не собирается, есть небольшие продвижения в промзоне, где воинская часть, но основные действия происходят на севере города», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после ударов ВКС России в районе населённого пункта Пески утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.

7 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях сил ДНР в посёлке Пески.

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