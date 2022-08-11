Басурин заявил, что союзные силы заняли Пески в ДНР практически на 90%
- РИА Новости
«Практически на 90% мы заняли Пески. Более двух третей Марьинки находится под нашим контролем», — заявил Басурин.
По его словам, также бойцы отодвинули противника на Горловском направлении, уже освобождена часть посёлков Зайцево и Жованка.
«Авдеевку в лоб никто брать не собирается, есть небольшие продвижения в промзоне, где воинская часть, но основные действия происходят на севере города», — сказал он.
Ранее сообщалось, что после ударов ВКС России в районе населённого пункта Пески утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада.
7 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях сил ДНР в посёлке Пески.