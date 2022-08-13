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В МИД заявили, что накачка Украины дальнобойным оружием расширит географию спецоперации

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Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.
В МИД заявили, что накачка Украины дальнобойным оружием расширит географию спецоперации
  • РИА Новости

Он отметил, что позицию касательно массированных поставок Киеву западных вооружений чётко обозначил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведёт к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше», — предупредил дипломат.

Также Дарчиев считает, что США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией во избежание унизительного поражения.

В июле Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Министр отметил, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

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