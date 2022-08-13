МИД России: Вашингтон должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров
Дарчиев также отметил, что это стало бы лучшим решением для США.
«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — рассказал он.
Дарчиев также отметил, что аргументы Москвы в Вашингтоне предпочитают не слышать.
Ранее Александр Дарчиев заявил, что Москва может ответить на деструктивные действия США в отношении российских дипломатов.