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МИД России: Вашингтон должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров

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Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что Вашингтон должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров во избежание унизительного поражения.

Дарчиев также отметил, что это стало бы лучшим решением для США.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — рассказал он.

Дарчиев также отметил, что аргументы Москвы в Вашингтоне предпочитают не слышать. 

Ранее Александр Дарчиев заявил, что Москва может ответить на деструктивные действия США в отношении российских дипломатов.

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