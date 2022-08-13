МИД: Москва не исключает ответа на действия США в отношении российских дипломатов

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Москва может ответить на деструктивные действия США в отношении российских дипломатов.

В интервью ТАСС Дарчиев объяснил, что российским загранучреждениям приходится работать в сложных условиях из-за постоянно вводимых против сотрудников ограничений. По его словам, США отказывают в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте и других структурах исполнительной и законодательной власти.

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как зеркальные, так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — сказал он.

Дарчиев также подчеркнул, что в условиях развязанной Вашингтоном «визовой войны» и отказа пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, говорить о нормализации условий функционирования российских диппредставительств не приходится.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Соединённые Штаты запустили маховик «визовой войны» не только против дипломатов из России, но и против обычных россиян.