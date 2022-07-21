Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями

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Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями.
Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями
  • © U.S. Space Force

По его словам, «космос имеет решающее значение для ведения современной войны».

«И мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я бы также сказал, что коммерческое пространство сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — отметил он.

В материале уточняется, что речь идёт о коммерческой спутниковой системе Starlink, принадлежащей SpaceX Илона Маска, которая, как пишет издание, оказала помощь в поддержании линии связи для украинских сил.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост гендиректора «Роскосмоса», заявил, что частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.

По его словам, и Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, которые «тоже частные», как и Space X, — все подключены к решению конкретной задачи: обеспечить сбор информации в режиме реального времени.

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