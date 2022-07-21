Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями
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По его словам, «космос имеет решающее значение для ведения современной войны».
«И мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я бы также сказал, что коммерческое пространство сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — отметил он.
В материале уточняется, что речь идёт о коммерческой спутниковой системе Starlink, принадлежащей SpaceX Илона Маска, которая, как пишет издание, оказала помощь в поддержании линии связи для украинских сил.
В июне Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост гендиректора «Роскосмоса», заявил, что частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.
По его словам, и Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, которые «тоже частные», как и Space X, — все подключены к решению конкретной задачи: обеспечить сбор информации в режиме реального времени.