Рогозин: частные компании США могут делиться космическими данными с ВСУ для целеуказания

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Частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Россия 24».

Как рассказал Рогозин, ведущие операторы, которые занимаются алгоритмами для создания бесшовных высокодетальных снимков земной поверхности, сегодня работают в основном на Пентагон.

«Пентагон сегодня использует не только свои ресурсы, не только свою орбитальную военную группировку для этого, но и уже подключает частные компании», — отметил глава госкорпорации.

По его словам, и Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, которые «тоже частные», как и Space X, — все подключены к решению конкретной задачи: обеспечить сбор информации в режиме реального времени.

«Как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для Вооружённых сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказания, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — сказал Рогозин.

Ранее он отмечал, что, если обстановка в мире станет враждебной, Россия сделает новую орбитальную станцию военно-прикладной.

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