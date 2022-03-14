Рогозин: Россия может сделать новую орбитальную станцию военно-прикладной

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В случае если обстановка в мире будет враждебной, Россия сделает новую орбитальную станцию военно-прикладной, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: Россия может сделать новую орбитальную станцию военно-прикладной
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что корпорация «Роскосмос» направляет обращения партнёрам по Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.

По словам Рогозина, страны Запада маниакально разрушают международное космическое сотрудничество.

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