«Роскосмос» направляет партнёрам по МКС требования снять санкции с предприятий корпорации

Короткая ссылка
Корпорация «Роскосмос» направляет обращения партнёрам по Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.
«Роскосмос» направляет партнёрам по МКС требования снять санкции с предприятий корпорации
  • РИА Новости

«Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнёрам по Международной космической станции... с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своём Telegram.

Отмечается, что обращения были отправлены, в частности, руководству американского NASA, а также Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству.

По словам Рогозина, страны Запада маниакально разрушают международное космическое сотрудничество.

Ранее корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить