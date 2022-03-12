«Роскосмос» направляет партнёрам по МКС требования снять санкции с предприятий корпорации
- РИА Новости
«Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнёрам по Международной космической станции... с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своём Telegram.
Отмечается, что обращения были отправлены, в частности, руководству американского NASA, а также Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству.
По словам Рогозина, страны Запада маниакально разрушают международное космическое сотрудничество.
Ранее корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.