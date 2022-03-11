«Роскосмос» определил приоритеты в реализации космических проектов на фоне санкций

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Корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.
«Роскосмос» определил приоритеты в реализации космических проектов на фоне санкций
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

«Одним из приоритетов является увеличение количества космических аппаратов в российской орбитальной группировке в интересах дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции для обеспечения независимости нашей страны от внешних факторов», — говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания оперативного штаба.

Также будет уделено особое внимание развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, созданию российской орбитальной служебной станции, продолжению строительства космодрома Восточный и импортозамещению.

Вместе с этим компания намерена оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России.

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