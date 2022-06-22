В Великобритании заявили, что Лондон не сможет в короткий срок пополнить запасы вооружений
- Gettyimages.ru
«Речь идёт о нескольких годах, потому что вы не можете по щелчку пальца наладить быстрое производство современных типов вооружений», — цитирует его ТАСС.
По словам военачальника, на возвращение к оригинальному уровню запасов не самого современного оружия уйдёт несколько лет.
26 мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее обратился к Западу, чтобы там активнее обучали ВСУ применению поставляемого вооружения.
Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине.