Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине

Британское правительство должно нести ответственность за поставки вооружений Украине, заявили в российском посольстве в Лондоне.

Отмечается, что призывы к британскому правительству проявлять осмотрительность в данном вопросе были проигнорированы.

«Последние события показывают, что настало время для Великобритании понести полную ответственность за свою недальновидную политику», — приводит ТАСС заявление диппредставительства.

26 мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.