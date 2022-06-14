Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине
- Gettyimages.ru
Отмечается, что призывы к британскому правительству проявлять осмотрительность в данном вопросе были проигнорированы.
«Последние события показывают, что настало время для Великобритании понести полную ответственность за свою недальновидную политику», — приводит ТАСС заявление диппредставительства.
26 мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.