Spiegel: в ФРГ депутаты правящей партии выступили против поставок оружия Киеву

Депутаты социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую в ФРГ коалицию, выступили против поставок оружия Киеву, призвали к прекращению огня и к мирным переговорам с Россией.

Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что депутаты бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии подписали призыв под заголовком «Оружие должно замолчать!».

«Продолжение войны приведёт к ещё большему количеству погибших и разрушений. Нам нужно как можно скорее установить перемирие в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров», — заявляют авторы призыва, уточняя, что страны — члены ЕС, а также Китай должны приложить дипломатические усилия, чтобы конфликт прекратился.

Депутаты также выступили против поставок тяжёлых вооружений на Украину, ссылаясь на опасность ядерной войны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.