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Шольц: ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по России

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Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно чётко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным», — приводит слова Шольца издание T-Online.

Он отметил, что Германия не станет действовать в одиночку и будет ориентироваться на действия союзников.

Ранее Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.

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