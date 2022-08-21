военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шольц считает, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страна поставляет украинской армии достаточно оружия. Такое заявление он сделал на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей.
Шольц считает, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия
  • AP
  • © Michael Sohn

«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать… мы сейчас делаем это регулярно… это очень эффективное вооружение», — цитирует канцлера РИА Новости.

Он также напомнил о поставках Украине зенитной самоходной установки Gepard, а также о том, что планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

«Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнул он, добавив, что при этом не должно быть эскалации конфликта.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.

Он обвинил германское правительство в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить