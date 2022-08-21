Шольц считает, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия
- AP
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«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать… мы сейчас делаем это регулярно… это очень эффективное вооружение», — цитирует канцлера РИА Новости.
Он также напомнил о поставках Украине зенитной самоходной установки Gepard, а также о том, что планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.
«Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнул он, добавив, что при этом не должно быть эскалации конфликта.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.
Он обвинил германское правительство в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.