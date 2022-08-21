Шольц считает, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страна поставляет украинской армии достаточно оружия. Такое заявление он сделал на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей.

«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать… мы сейчас делаем это регулярно… это очень эффективное вооружение», — цитирует канцлера РИА Новости.

Он также напомнил о поставках Украине зенитной самоходной установки Gepard, а также о том, что планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

«Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнул он, добавив, что при этом не должно быть эскалации конфликта.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.

Он обвинил германское правительство в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.