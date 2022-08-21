Экс-посол Украины Мельник возмутился тем, что ФРГ держит Киев «на диете» в вопросах оружия

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений. Он обвинил германское правительство в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.

«Уважаемое «светофорное» правительство, почему игнорируются призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжёлого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — написал Мельник в Twitter, комментируя статью журнала Spiegel.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.

После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».