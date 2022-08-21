Экс-посол Украины Мельник возмутился тем, что ФРГ держит Киев «на диете» в вопросах оружия
- AFP
- © Soeren Stache / POOL
«Уважаемое «светофорное» правительство, почему игнорируются призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжёлого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — написал Мельник в Twitter, комментируя статью журнала Spiegel.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.
После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».