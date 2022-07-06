Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»
- AP
Об этом он сказал в эфире Польского радио, комментируя высказывания Мельника о Степане Бандере.
По словам Блащака, заявления Мельника являются недопустимыми и неприемлемыми.
«Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — заявил польский министр.
Ранее посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины в ФРГ о Бандере.
Как сообщает радио Sputnik, Мельник ранее в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.