Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля».
Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»
  • AP

Об этом он сказал в эфире Польского радио, комментируя высказывания Мельника о Степане Бандере. 

По словам Блащака, заявления Мельника являются недопустимыми и неприемлемыми.

«Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — заявил польский министр.

Ранее посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины в ФРГ о Бандере.

Как сообщает радио Sputnik, Мельник ранее в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.

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