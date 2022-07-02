Посольство Израиля в Берлине осудило высказывания посла Украины Мельника о Бандере

Посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере.

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также заявили, что высказывания украинского дипломата «подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

Как сообщает радио Sputnik, Мельник ранее в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и назвал его Робином Гудом.

В 2020 году послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

В ответ на это Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев».

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