Шольц заявил, что Германия будет ориентироваться на союзников в вопросах поддержки Украины
- РИА Новости
По словам Шольца, до начала российской специальной военной операции на Украине в Германии придерживались принципа, согласно которому страна не поставляла оружие в кризисные регионы.
Однако после начала СВО Германия всё-таки решила оказывать военную помощь Украине.
«И мы посмотрим, что можно поставить с помощью нашей промышленности, но мы никогда не пойдём в одиночку, а всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — цитирует его ТАСС.
Ранее Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.