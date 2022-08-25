Шольц заявил, что Германия будет ориентироваться на союзников в вопросах поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ всегда будет ориентироваться на союзников в вопросах поддержки Украины. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы граждан в Магдебурге.

По словам Шольца, до начала российской специальной военной операции на Украине в Германии придерживались принципа, согласно которому страна не поставляла оружие в кризисные регионы.

Однако после начала СВО Германия всё-таки решила оказывать военную помощь Украине.

«И мы посмотрим, что можно поставить с помощью нашей промышленности, но мы никогда не пойдём в одиночку, а всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.