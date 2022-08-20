Сдерживание на грани: как далеко готов зайти коллективный Запад в стремлении ослабить Россию

Запад развязал против России гибридную войну и балансирует на грани открытого вооружённого конфликта с Москвой, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Аналогичные шаги США пытаются предпринимать и в отношении Китая, подчеркнул Патрушев. Эксперты напоминают, что коллективный Запад перешёл к активной гибридной войне с Россией ещё в 2014 году. При этом, по мнению аналитиков, сейчас в западных политических кругах идёт дискуссия относительно того, стоит ли придерживаться курса на дальнейшее обострение отношений с Москвой и Пекином.

Коллективный Запад ведёт подготовку к открытому вооружённому противостоянию с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на встрече представителей стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооружённым конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться. Это уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса», — сказал Патрушев.

По его словам, спецоперация на Украине используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной антироссийской кампании. «Аналогичные действия американцы пытаются предпринимать и в отношении наших китайских партнёров, что показала недавняя провокация США на Тайване», — добавил Патрушев.

Он пояснил, что Вашингтон собирается начать экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион с опорой на потенциал таких блоков как AUKUS и QUAD, «к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств».

Готовность к действиям

В конце июня президент Владимир Путин констатировал, что Запад давно готовился к противостоянию с Россией — это открыто признал на саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов», — сказал российский лидер.

По его словам, США давно нужен был внешний враг, используя «угрозу» со стороны которого можно было бы объединить вокруг себя союзников. Президент пояснил, что Иран «не очень подходил на эту роль», поэтому она досталась России.

«Ничего нового для нас нет. Это лишний раз подтверждает то, о чём мы всё время говорили, а именно, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам всё время на этот счёт отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз. Но всё искали повода и возможности придать ей новый импульс именно как военной организации. Вот, пожалуйста, они это делают», — отметил Путин.

Напомним, по итогам мадридского саммита НАТО была одобрена новая стратегическая концепция, в которой Россия называется «самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе».

В конце июня на счёт противостояния России и Запада также высказывался глава МИД Сергей Лавров.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счёту, войны с Российской Федерацией», — сказал он.

Прямое участие



После начала спецоперации страны Запада нарастили поставки киевскому режиму разнообразного вооружения и военной техники, в том числе дальнобойных ракетных комплексов. В частности, Вашингтон передал Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом в Белом доме заявляли, что США не стремятся к войне между НАТО и Россией и не будут напрямую участвовать в конфликте, посылая войска в регион или атакуя российские силы.

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Однако в начале августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Telegraph сообщил, что Киев проводит консультации с США перед использованием РСЗО HIMARS, при этом он уточнил, что Вашингтон может отменить удары, если намеченная цель его не устроит.

Комментируя публикацию, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул: это высказывание неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что передача в режиме реального времени информации о целях в контексте использования американского оружия говорит о прямом участии в боевых действиях на территории Украины.

«Вооружённые силы Украины согласовывают цели с США и по ним наносится удар из американского оружия. Не могу утверждать, что в данном случае ВСУ являются операторами этих вооружений. Они скорее являются помощниками операторов», — отметила дипломат.

Гибридное сдерживание

Как отмечают аналитики, Запад перешёл к активной гибридной войне против России ещё в 2014 году.

«Цель этого — ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла чётко защищать свои национальные интересы и транслировать свою повестку на международной арене. Для этого Запад прежде всего под руководством США использует все доступные ему инструменты», — подчеркнул в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Российские военные

© РИА Новости / Алексей Куденко

По его словам, сейчас сложно сказать, до каких пределов готов дойти коллективный Запад в своём желании ослабить РФ.

«Речь идёт не только о России, но и о другом геополитическом противнике — Китае. Мы видим всё больше конфронтационных выпадов и в сторону Москвы, и в сторону Пекина со стороны США и их союзников», — напомнил аналитик.

При этом он отметил, что на Западе идёт дискуссия по поводу того, стоит ли и дальше провоцировать эскалацию и продолжать давление на Москву и Пекин.

«В западных политических кругах идёт борьба. С одной стороны, раздаются призывы остановиться из-за высокой вероятности сползания в серьёзный глобальный кризис, который не оставит шансов на выживание и самому Западу. С другой, активны те, кто призывает проявить твёрдость и жёсткость и в дальнейшем оказывать более серьёзное давление в первую очередь на РФ, а затем и на Китай», — пояснил политолог.

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В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в разговоре с RT отметил, что военно-политическая ситуация в мире «накалена до предела».

«Вызвано это прежде всего приближением инфраструктуры НАТО к западным границам РФ и ведением гибридной войны против России на Украине. В связи с чем Россия была вынуждена начать операцию в целях обеспечения своей национальной безопасности. Все попытки убедить Запад в том, что Москве нужны гарантии безопасности, не привели ни к чему», — рассказал эксперт.

Он усомнился в том, что НАТО когда-либо смирится с поражением Украины в военном плане, так как это будет означать фактическое поражение самого альянса.

«Если цели и задачи специальной военной операции будут близки к своему разрешению, НАТО может пойти на рискованный шаг. Например, применение тактического ядерного оружия с малым зарядом», — предположил аналитик.

Для предотвращения развития глобального конфликта иностранные акторы должны осознать бесперспективность открытой войны с РФ и проявить политическую волю для её предотвращения, уверен Винокуров.

«Наихудшего сценария можно избежать, если на Западе будет принято решение поставить на место своего союзника, который уже всем начинает надоедать», — заключил политолог.