ПРО на двоих: как Эстония и Финляндия планируют «закрыть» Финский залив для России

Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны. Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Общая система ПРО позволит Таллину и Хельсинки закрыть Финский залив для российских кораблей, утверждает глава эстонского военного ведомства. Эксперты напоминают, что РФ — ядерная держава и никто не может преградить ей доступ в её же территориальные воды.

Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны. Об этом сообщил новый эстонский министр обороны Ханно Певкур.

«Нам нужно объединить наши комплексы береговой обороны. Дальность полёта эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это означает, что мы можем объединить наши системы противоракетной обороны и делиться друг с другом всей имеющейся у нас информацией», — сказал он в интервью финскому изданию Iltalehti.

По его словам, эта инициатива будет реализована после того, как Финляндия официально вступит в НАТО. Певкур отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

«Когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Балтийское море станет внутренним морем НАТО. В сравнении с нынешним положением дел ситуация меняется», — заявил чиновник.

По словам Ханно Певкура, «финское воздушное пространство не может быть защищено, если в то же время не защищено эстонское воздушное пространство, и наоборот», так как «истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считаные минуты».

«По моему мнению, это единое воздушное пространство. Все должны понимать, что Норвегия, Финляндия, страны Балтии и другие государства образуют восточный фланг НАТО. Мы защищаем не только Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву или другие восточные страны Североатлантического альянса. Когда мы говорим о НАТО, самое важное — это Пятая статья Устава НАТО: один за всех, и все за одного», — пояснил Певкур.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

Legion-Media

© Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Abaca

Цитирующие Певкура финские и эстонские СМИ отмечают, что Эстония собиралась закупить израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полёта 290 км. В то же время ВМС Финляндии имеют на вооружении шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 км.

Потеря нейтралитета

Напомним, Финляндия и Швеция, до недавнего времени имевшие статус нейтральных стран, заявили о намерении присоединиться к НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Официальные заявки на вступление в альянс Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая.

Против вхождения этих стран в Североатлантический альянс выступила Анкара, которая потребовала от Финляндии и Швеции согласиться с рядом своих условий, особенно в сфере борьбы с терроризмом и антитурецких санкций.

В МИД России предупредили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит обстановку в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Так, в начале июля об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это будет самым серьёзным образом ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря, который в результате натовского расширения, военного освоения территории новых членов из самого спокойного в военном отношении региона Европы был бы превращён в арену если не военной конфронтации, то совершенно ненужного военного соперничества», — подчеркнул дипломат.

Военные НАТО в Эстонии

© Jeff J Mitchell/Getty Images

Александр Грушко добавил, что перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО — один из «печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности».

Также по теме «Пиар-акция США»: как развивается ситуация вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО В Североатлантическом альянсе подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к блоку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это...

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что само по себе членство Швеции и Финляндии в НАТО не беспокоит Москву. Однако эти страны должны понимать, что РФ будет вынуждена отвечать зеркально на их действия в новой архитектуре безопасности в регионе, добавил российский лидер.

«У нас нет территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им (вступить в НАТО. — RT) — пожалуйста. Только они должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что «теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно».

Несерьёзный диалог

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов скептически оценивает намерения Таллина и Хельсинки, а также их потенциальное воздействие на возможности России в Финском заливе.

«Ещё не окончательно решён вопрос со вступлением в альянс Финляндии. В то же время что может предложить в военном плане Эстония, кроме закупок иностранного оружия на средства из кредитов ЕС? Эстония по большей части предоставляет свою территорию для чужих сил и радаров, и я не считаю её серьёзным участником подобного проекта», — отметил эксперт.

Организация системы ПРО вряд ли поможет Эстонии и Финляндии закрыть Финский залив для российских кораблей, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Корабли РФ оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Если будут проводиться какие-то манёвры или группа кораблей будет выходить, то их будут просто сопровождать другие корабли прикрытия, фрегаты, которые имеют современные системы ПВО и ПРО», — пояснил собеседник RT.

Финские военные

Gettyimages.ru

Александр Михайлов добавил, что для российских ударных вооружений такая потенциальная система ПРО преградой не станет.

Также по теме «США оплатят значительную часть заказа»: зачем Эстония рассчитывает на поставки американских РСЗО HIMARS Таллин намерен получить американские реактивные системы залпового огня HIMARS к концу 2025 года, заявил глава эстонского центра...

«По большей части все элементы ПРО НАТО выведены на надводные корабли либо размещены в качестве пусковых установок наступательных вооружений в Восточной Европе. Никаких изменений план Таллина и Хельсинки не даст и сильно не укрепит ПРО наших соседей», — подчеркнул собеседник RT.

Юрий Кнутов напомнил, что Россия неизбежно усилит военное присутствие на северо-западном направлении в ответ на действия НАТО.

«Мы усилим количество ракетных комплексов «Бал», «Бастион» с ракетами «Оникс», увеличим количество комплексов «Искандер». Это всё относится к так называемой системе зоны воспрещения доступа. Вероятно, там будут размещены и другие комплексы — корабли с системами С-350 или С-400, которые способны поражать противокорабельные ракеты противника», — подчеркнул эксперт.

При этом неясно, как глава МО Эстонии планирует закрыть Финский залив для российских кораблей, добавил Александр Михайлов.