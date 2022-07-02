«Джентльменские договорённости»: почему Эрдоган вновь предупредил о блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция может заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если ими не будут выполнены обещания, данные республике. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма выдачи 73 человек, которых считает «террористами». В свою очередь, Финляндия и Швеция заявили, что в вопросе экстрадиции будут руководствоваться национальным законодательством и Европейской конвенцией об экстрадиции. По мнению экспертов, нынешняя позиция Эрдогана связана с попыткой добиться от партнёров по альянсу, и в частности от США, дополнительных преференций для Турции. Однако, как считают аналитики, турецкий лидер не пойдёт на принцип и в перспективе позволит уговорить себя на уступки скандинавам.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть заблокировано Турцией, если Хельсинки и Стокгольм не выполнят обещаний, данных Анкаре. Об этом 1 июля заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись с саммита альянса, который проходил в Мадриде.

«Ничего не получится, если этот вопрос (согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — RT) не получит поддержки в нашем парламенте… Но если они не выполнят свои обязательства, то, конечно, мы не станем направлять запрос в наш парламент», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет «внимательно следить» за тем, как поведут себя североевропейские страны после подписания меморандума, в котором взяли на себя определённые обязательства.

«Сейчас мяч на стороне Швеции и Финляндии. Если будет обнаружена ошибка, то у нас уже будут не вызывающие сомнений документы и мы примем необходимые меры», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

Напомним, 28 июня на полях саммита НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум по итогам переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс. Согласно документу, скандинавские страны признают Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, обещают не поддерживать Силы национальной самообороны (YPG) и партию сирийских курдов Демократический союз (PYD), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти считают причастной к попытке переворота в республике в 2016 году.

Стокгольм и Хельсинки также обязуются рассматривать запросы Анкары на депортацию тех, кого Турция подозревает в терроризме. Помимо этого, Финляндия и Швеция пообещали снять эмбарго на экспорт оборонной продукции, которое они наложили на Турцию после того, как Анкара начала операцию против РПК на севере Сирии в 2019 году.

В настоящий момент Турция ожидает от будущих партнёров по блоку выдачи 73 человек, которых считает террористами или причастными к террористическим организациям, заявил Эрдоган.

Ранее, 29 июня, министр юстиции Турции Бекир Боздаг, выступая на брифинге перед журналистами, говорил, что страна ждёт выдачи гораздо меньшего количества подозреваемых: 21 человека из Швеции и 12 из Финляндии.

Согласие с оговоркой

На территории Швеции и Финляндии проживают крупные курдские диаспоры, а в Швеции некоторые из представителей этого народа даже входят в парламент страны. Теперь, в связи с подписанием меморандума, курды ждут от Хельсинки и Стокгольма разъяснений механизма применения соглашения об экстрадиции. Об этом 29 июня заявил в комментарии РИА Новости представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии (Рожава) в скандинавских странах Шияр Али.

«Реализация такого решения повлияет прежде всего на репутацию самих Швеции и Финляндии, на права человека, свободу и демократию. Это отразится на шведском обществе и, естественно, на многочисленной курдской диаспоре, которая играет политическую роль и имеет социальный вес в Швеции и в Финляндии», — подчеркнул Шияр Али.

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Между тем в Хельсинки и Стокгольме, несмотря на данные Турции обещания, всё же не готовы поступаться своими принципами и выдавать по первому требованию тех, кого Анкара обвиняет в терроризме. В частности, довольно однозначно на этот счёт 30 июня высказался министр юстиции Швеции Морган Юханссон.

«В Швеции действует шведское законодательство, которое применяется независимыми судами. Граждане Швеции не экстрадируются. Лица, не являющиеся гражданами Швеции, могут быть выданы по запросу других стран, но только в том случае, если это соотносится со шведским законодательством и Европейской конвенцией (об экстрадиции. — RT)», — говорится в его письменном заявлении для СМИ.

Той же позиции придерживаются и в Финляндии. 30 июня президент страны Саули Ниинистё заявил, что в вопросе выдачи проживающих на территории Финляндии граждан по запросу третьих стран решающее слово будет за судом.

«Что касается экстрадиции, то мы будем придерживаться нашего собственного законодательства и международных соглашений. В конечном счёте решение о выдаче должен принимать суд, и политики не имеют права на него влиять», — приводит слова политика газета The Guardian.

На следующий день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle уточнил, что в соответствии со своими обязательствами страна не может выдавать граждан другим странам, где им может грозить смертная казнь или пытки. По его словам, для рассмотрения возможности экстрадиции «требуется, чтобы лицо совершило или готовилось совершить теракт в Финляндии». Он также подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо новых запросах Турции на экстрадицию, а все предыдущие обращения Анкары уже надлежащим образом обработаны.

Сирийские курды на границе Сирии и Турции

AP

Выгодная ситуация

По мнению экспертов, позиция Турции относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО завязана на стремлении её руководства получить как можно больше преференций от союзников в сложившейся ситуации.

«Манипуляции Эрдогана правом вето на приём новых членов в НАТО выдают его желание получить как можно большую выгоду от нынешней ситуации. Сейчас он даёт добро Финляндии и Швеции, так как они согласились на ряд его требований, подписав меморандум. Дальше вопрос в том, как эти джентльменские договорённости будут выполняться, так как сформулированы они довольно расплывчато», — рассказал в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

По словам эксперта, сейчас в руках Анкары все рычаги для дальнейшего давления на Хельсинки и Стокгольм, так как Турция не озвучивала точных критериев для оценки того, как Финляндия и Швеция выполнят свои обязательства.

«И в Финляндии, и в Швеции вполне понимают, что находятся в крайне сложной ситуации, так как от них требуют ради членства в НАТО поступиться теми стандартами, которые составляют основу их политической жизни», — добавил аналитик.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии RT выразил несколько иную точку зрения на ситуацию. По его мнению, не стоит придавать большое значение принципиальности ни скандинавских стран, ни Турции.

«Думаю, что консенсус будет достигнут через некоторое время, но сейчас обе стороны играют с мировым общественным мнением. Эрдоган не хочет показаться слабым, а скандинавы якобы не хотят поступаться принципами, хотя наверняка уже ими поступились, раз соглашение подписано. Но имиджевые издержки для Финляндии и Швеции здесь, безусловно, велики, потому что им фактически придётся признать, что до этого они якобы поддерживали террористов», — пояснил эксперт.

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Его мнение разделяет и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что в Турции не могут не понимать, что финнам и шведам будет весьма непросто выполнить их требования относительно курдов.

Тем не менее в итоге это противостояние завершится заключением компромиссного соглашения между сторонами, хотя Эрдоган и постарается затянуть время, дабы подчеркнуть свою значимость, полагает Фельдман.

«Но после того, как в ходе этого торга Эрдоган выбьет для себя все возможные преимущества, он тоже пойдёт навстречу скандинавам. Поскольку в Турции понимают, что если слишком заиграются с принципиальностью и смешают планы США на расширение альянса, могут навлечь на себя серьёзные экономические и политические проблемы», — резюмировал эксперт.