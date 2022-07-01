«Крайне цинично»: как Вашингтон убеждает Москву не реагировать на расширение военного присутствия НАТО у границ РФ

Вашингтон считает, что у Москвы якобы нет оснований рассматривать любые изменения в расстановке сил НАТО на восточном фланге альянса как провокацию, заявили в Белом доме. Ранее американский лидер Джо Байден анонсировал создание в Польше постоянной штаб-квартиры 5-го армейского корпуса США и укрепление оперативной совместимости сил Штатов и НАТО на всём восточном фланге. Между тем в блоке сообщили, что увеличат численность сил повышенной готовности с 40 тыс. до более чем 300 тыс. По мнению экспертов, заявление Белого дома выглядит крайне цинично, поскольку меры Вашингтона и НАТО следует расценивать именно как прямую провокацию, направленную против России. Впрочем, аналитики уверены, что РФ способна отразить любые угрозы со стороны США и блока.

Вашингтон считает, что у Москвы якобы нет оснований рассматривать любые изменения в расстановке сил НАТО на восточном фланге как провокацию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«У господина Путина нет никаких оснований рассматривать какие бы то ни было изменения в расстановке сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО есть, будет и всегда было оборонительным альянсом. Причина, по которой мы вынуждены так действовать, состоит в том, что господин Путин оказывает дестабилизирующее влияние на континент», — заявил Кирби в интервью агентству Bloomberg.

Так он ответил на вопрос журналиста, расценит ли российский лидер как провокацию со стороны НАТО укрепление восточного фланга блока, в том числе за счёт создания новой штаб-квартиры 5-го армейского корпуса США в Польше.

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Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил о формировании такой штаб-квартиры во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«В Польше мы намерены создать постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса США и укрепить оперативную совместимость сил США и НАТО на всём восточном фланге», — отметил американский лидер.

Он также сообщил, что Соединённые Штаты планируют увеличить своё ротационное развёртывание в странах Балтии, а также в Румынии.

«Мы собираемся содержать дополнительную ротационную бригаду, состоящую из 3 тыс. бойцов, и ещё одну боевую группу из 2 тыс. человек здесь, в Европе, со штаб-квартирой в Румынии», — сказал Байден.

По его словам, за счёт таких планируемых мер Соединённые Штаты и их союзники по блоку посылают «недвусмысленный сигнал о силе и сплочённости НАТО».

«С этой целью сегодня я объявляю о том, что США усилят своё присутствие в Европе в ответ на изменившиеся условия в сфере безопасности, а также укрепят коллективную безопасность наших стран», — заявил глава Белого дома.

Байден также напомнил, что в текущем году Соединённые Штаты уже перебросили в Европу дополнительно 20 тыс. американских военнослужащих, «чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные действия России», доведя своё присутствие в регионе до 100 тыс. человек.

Президент США Джо Байден с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде

© AP Photo/Bernat Armangue

Как пояснила после этого помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер во время пресс-конференции, дислоцировав свои бригады в Польше и Румынии, США «смогут поддерживать как для своего персонала, так и для персонала союзников очень строгий график подготовки на учебных полигонах».

Планы НАТО

Между тем генсек Североатлантического альянса заявил во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Мадриде, что блок усилит свои боевые группы на восточном фланге «до бригадного уровня», а также преобразует силы реагирования.

«Увеличим численность сил повышенной готовности более чем до 300 тыс. Мы также повысим нашу способность осуществлять усиление, в том числе с помощью большего количества заблаговременно развёрнутой техники и запасов военных предметов снабжения; большего количества сил и средств передового базирования, таких как средства противовоздушной обороны; усиления командования и управления», — отметил Столтенберг.

По его словам, впервые со времён холодной войны у НАТО появились такие планы «с заранее выделенными силами».

«Эти войска будут работать с силами внутренней обороны и знакомиться с местностью, объектами и заблаговременно размещёнными запасами», — уточнил генсек блока.

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Напомним, по данным НАТО, на конец 2021 года численность сил быстрого реагирования составляла 40 тыс.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, решения Североатлантического альянса об усилении военного присутствия США в Европе и о наращивании сил на восточном фланге грубо нарушают Основополагающий акт Россия — НАТО.

«Решения... грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых — я имею в виду восточноевропейских — членов альянса», — сказал Лавров.

Как отметил Столтенберг во время той же пресс-конференции, чтобы альянс мог наращивать силы ещё быстрее, «необходимо выделять больше средств».

«Сегодня союзники подтвердили принятое нами в 2014 году обязательство о расходовании на оборону не менее 2% ВВП», — сказал глава НАТО.

Столтенберг также сообщил, что лидеры стран блока одобрили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, поскольку «соперничество растёт во всем мире». По его словам, в документе говорится, что Россия представляет «самую значительную и прямую угрозу» безопасности НАТО. Столтенберг напомнил, что в действующей концепции, утверждённой в 2010 году, Россия названа «стратегическим партнёром».

В марте 2021 года администрация 46-го президента США обнародовала промежуточное стратегическое руководство страны по нацбезопасности, в котором Россия также обозначалась как «угроза» для Соединённых Штатов, поскольку она якобы решительно настроена «усилить своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на мировой арене».

«Увеличить давление на Москву»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, на фоне таких агрессивных планов США и НАТО укрепить своё присутствие на восточном фланге заявление представителя Белого дома Джона Кирби выглядит «крайне цинично».

«Его слова свидетельствуют о попрании всяких дипломатических и международных норм, а также представлений о реальности. Если резкое увеличение количества сил быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до 300 тыс., а также наращивание американского присутствия у российских границ не прямая провокация, то что же это тогда?» — заявил аналитик.

По словам Шаповалова, планы США и альянса увеличить свой контингент и численность сил быстрого реагирования блока «абсолютно беспрецедентные».

«Эти намерения лишь в очередной раз подтверждают объективность и актуальность тех озабоченностей, которые Россия неоднократно выражала, — о расширении инфраструктуры НАТО на восток. Такие действия призваны усилить военную угрозу территории РФ, добиться эскалации напряжённости у российских границ и за счёт этого увеличить давление на Москву», — констатировал эксперт.

Символика НАТО

AP

Шаповалов также назвал ложью слова Кирби о том, что Североатлантический альянс якобы всегда был и будет оборонительным блоком.

«Фактически ни о какой обороне не может идти и речи: НАТО десятки лет воюет на чужой территории, захватывает чужие страны, уничтожает граждан других государств, как было, в частности, в Афганистане и Югославии», — отметил аналитик.

При этом он уверен, что у России достаточно средств для пресечения любых провокаций со стороны блока.

«РФ обладает всем необходимым военно-техническим потенциалом для этого. Страны НАТО не готовы идти на прямую военную агрессию против России, поскольку знают, что ответ будет быстрым и уничтожающим. В первую очередь это и останавливает страны альянса от нападения на РФ», — считает эксперт.

Впрочем, как отметил Шаповалов, увеличивая свой контингент на восточном фланге, Соединённые Штаты также хотят «окончательно подчинить себе Европу».

«Вашингтон надеется, что им удастся реализовать это за счёт насыщения этого региона американскими войсками. Ведь формально независимые европейские страны фактически находятся в колоссальной зависимости от США. В последнее время ведущие государства Европы, такие как Германия и Франция, были не в восторге от американского господства. Но чем больше американских военных будет в Европе, тем меньше у европейцев будет возможности высказать свою позицию», — сказал аналитик.

Схожего мнения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, мерами по увеличению контингента США на территории ЕС Вашингтон намерен «поставить Европу в ещё большую зависимость».

«В Белом доме не хотят, чтобы европейцы в военном плане были хоть каплю самостоятельными. Или ещё хуже — могли бы себя сами защитить. И Вашингтон делает всё для того, чтобы в Европе не смели открыть рот и сказать, что РФ ей не угрожает. Эта российская «угроза» культивируется искусственно. Белому дому также нужно сейчас показать странам ЕС, что единственной формой безопасности для них является продолжение той политики, которую проводят США, в том числе по финансированию НАТО», — отметил Судаков в беседе с RT.

Эксперт полагает, что всё же ведущая цель Вашингтона — посредством укрепления своих позиций на восточном фланге НАТО «усилить угрозу безопасности России».