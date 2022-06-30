«Форсируют процесс присоединения»: что стоит за решением НАТО пригласить Финляндию и Швецию в члены альянса

Страны Североатлантического альянса приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО. Ратифицировать приглашение должны 30 парламентов стран-участниц альянса. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это, вероятно, самый быстрый процесс присоединения государств к блоку «за всю историю» НАТО. По мнению экспертов, такая спешка говорит о том, что альянс не намерен останавливаться ни перед чем ради сдерживания РФ и приближения своей инфраструктуры к её границам. При этом, как отмечают аналитики, Москва готова отреагировать на такой шаг.

Страны НАТО приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами блока. Об этом говорится в совместной декларации государств НАТО, опубликованной по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении», — отмечается в документе.

В декларации также сообщается, что присоединение этих двух стран «укрепит их собственную защиту», сделает НАТО сильнее, а также якобы повысит безопасность в Евроатлантике.

«Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для альянса, в том числе во время процедуры вступления», — заявили страны блока.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал такое решение альянса, назвав его «историческим». 28 июня во время пресс-конференции он заявил, что после приглашения Хельсинки и Стокгольма в блок последует процесс ратификации этого решения в 30 парламентах стран-участниц альянса. По словам Столтенберга, желание союзников как можно скорее утвердить протокол о вступлении в блок Финляндии и Швеции «велико».

«Но я не могу ничего обещать от имени парламентов 30 государств», — добавил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что присоединение этих двух стран к блоку в корне перестроит обстановку в Балтийском регионе.

«Ведь, если просто взглянуть на карту, становится ясно, что это изменит всю ситуацию в области безопасности в Балтийском регионе. Членство в НАТО Финляндии и Швеции, расположенных рядом со странами Балтии — Эстонией, Литвой и Латвией, позволит укрепить наше присутствие в этой части мира и в Европе в целом», — сказал генсек НАТО.

Он также назвал предстоящее вступление Швеции и Финляндии в альянс сигналом президенту России Владимиру Путину.

«На сегодняшний день сложно представить себе более скорый процесс (присоединения к НАТО. — RT). И это хорошо, ведь ситуация в области безопасности в Европе во многом критическая. Кроме того, это крайне чёткий сигнал президенту Путину о том, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© nato.int

Процесс вступления

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин выступили за присоединение их государства к НАТО. В тот же день в МИД России опубликовали заявление, в котором подчёркнуто, что это является «радикальным изменением внешнеполитического курса» Хельсинки. Как отметили в ведомстве, присоединение Финляндии к НАТО нанесёт серьёзный ущерб «поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе».

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также пояснили, что цель НАТО, участники которого «напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе», — продолжить расширение к российским границам, «создать ещё один фланг для военной угрозы» России.

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16 мая и правительством Швеции было принято решение направить заявки о вступлении страны в НАТО. В МИД РФ также прокомментировали это намерение, повторив тезис о военно-техническом ответе, а также подчеркнув, что многое будет зависеть от конкретных условий интеграции государства в альянс, «включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока».

Впрочем, несмотря на предостережения российской стороны, 18 мая Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО. При этом против членства этих двух стран в блоке выступила Турция. Анкара объяснила свою позицию в первую очередь тем, что государства не поддерживают её в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), которые турецкие власти считают террористическими.

Однако 28 июня Хельсинки, Стокгольм и Анкара подписали меморандум в области безопасности, который учитывает эти озабоченности турецкой стороны.

«Как будущие союзники по НАТО Финляндия и Швеция полностью поддерживают Турцию в борьбе с угрозами её национальной безопасности. В связи с этим Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку курдским Отрядам народной самообороны/«Демократическому союзу» Сирии и организации, называемой в Турции FETÖ», — говорится в документе.

Отмечается также, что Финляндия и Швеция обязуются поддерживать «максимально возможное вовлечение Турции» в текущих и будущих инициативах Общей политики безопасности и обороны ЕС, включая PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны).

Напомним, программа (PESCO) была учреждена странами Евросоюза в ноябре 2017 года. К проекту присоединились 25 государств — членов ЕС.

Переговоры Турции с Финляндией и Швецией при участии генсека НАТО

© nato.int

Анкара, в свою очередь, сняла возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс.

«Турция подтверждает свою давнюю поддержку политики открытых дверей НАТО и соглашается поддержать на Мадридском саммите 2022 года приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — говорится в меморандуме.

Как заявил финский президент в день подписания этого документа, «конкретные шаги» по вступлению его страны в НАТО «будут согласованы союзниками» по блоку в течение следующих двух дней.

«Но теперь это решение неизбежно», — говорится в официальном сообщении Ниинистё.

Между тем глава Белого дома Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению Североатлантического альянса. По его словам, подписание соответствующего меморандума открывает путь к расширению НАТО и укрепит альянс, а также его коллективную безопасность.

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Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Североатлантический альянс продолжает исполнять заложенную по умолчанию задачу — продвижение инфраструктуры альянса в сторону российских границ. По его словам, НАТО — «достаточно агрессивный блок».

«Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что Минобороны России разрабатывает планы по усилению западных рубежей в связи с действиями альянса.

Впрочем, как пишет шведская газета Svenska Dagbladet, процесс по присоединению к блоку Финляндии и Швеции пока ещё далёк от завершения. Как пояснило издание, на этапе ратификации парламентарии стран-членов НАТО могут возразить против вступления этих государств в альянс, причём в том числе и в Турции, если последняя посчитает, что условия принятого сторонами меморандума не выполняются.

«При этом этот процесс, судя по всему, продлится по крайней мере до зимы», — отмечает газета.

«Конфронтация с Россией»

Как заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, «удивительно оперативное решение» НАТО пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения говорит о том, что альянс не намерен останавливаться ни перед чем ради сдерживания России и приближения своей инфраструктуры к границам РФ.

«Это главная цель НАТО и США, которые играют в блоке ведущую роль, они и продавили это решение. Вашингтон в рамках блока продолжает гнуть свою линию на эскалацию и конфронтацию с Россией. Стремительный процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО — лишь очередное подтверждение этих намерений», — подчеркнул Блохин в комментарии RT.

По его словам, такая спешка со стороны Вашингтона и натовского руководства объясняется желанием как можно скорее консолидировать западных союзников на антироссийской основе.

«Для этого они и форсируют процесс присоединения Финляндии и Швеции к блоку всеми возможными способами, в том числе за счёт оказания давления на Анкару. Турция, несмотря на свои требования в адрес Хельсинки и Стокгольма, не смогла значительно замедлить процесс принятия решения в блоке», — отметил аналитик.

Символ НАТО перед штаб-квартирой блока

Legion-Media

© Panama Pictures

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин высказал схожее мнение. По его словам, попытки США и руководства НАТО как можно скорее принять Финляндию и Швецию в блок — это часть работы по противодействию России.

«Предполагается, что расширенный блок под безусловным лидерством США сможет эффективнее действовать в рамках сдерживания РФ. При это Хельсинки и Стокгольм окончательно потеряют суверенитет своих стран, ради чего и затеивалось втягивание этих государств в блок. Вашингтон как ведущая сила в НАТО сделал всё, чтобы ускорить этот процесс, желая оказать давление на Россию. И претензии Анкары тут не стали значительной помехой», — отметил Подберёзкин в комментарии RT.

Блохин со своей стороны напомнил, что изначально президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был категорически против вступления этих государств в блок. Однако резко поменял своё решение, когда Хельсинки и Стокгольм пообещали не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК) и оказать содействие полномасштабному участию Турции в оборонных инициатив Евросоюза, включая программу PESCO.

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«Эрдоган, понимая, что Вашингтон и натовское руководство всё равно будут на него давить, всё-таки смог выторговать своё. Анкара смогла использовать возникший исторический момент в свою пользу. Это реализм и прагматизм турецкого президента», — сказал эксперт.

Блохин также спрогнозировал, что процесс завершения вступления Финляндии и Швеции в НАТО может растянуться на период от нескольких месяцев до полугода.

«За неделю эти страны точно не войдут в блок официально. На ратификацию 30 парламентами стран-альянса потребуется время, даже несмотря на такой ускоренный темп принятия решений в НАТО», — считает аналитик.

При этом, как отметил Блохин, военно-технический ответ, который уже анонсировали в МИД РФ как возможную реакцию на включение Финляндии и Швеции в НАТО будет напрямую зависеть от того, как блок разместит свою военную инфраструктуру на финской и шведской территориях.

«Россия будет отвечать аналогичным образом. Если альянс развернёт там какие-то стратегические вооружения, то Москва разместит их аналоги вблизи границ с Финляндией. При этом в случае каких-либо провокаций со стороны Хельсинки или Стокгольма Москва будет действовать ассиметрично, для этого у неё есть все силы и средства», — уверен эксперт.

В свою очередь, Подберёзкин заявил, что Россия вынуждена будет отреагировать на вступление двух новых стран в Североатлантический альянс «сразу в нескольких плоскостях», поскольку их присоединение к НАТО значительно увеличит протяжённость общей границы РФ с блоком. Более того, Северная часть Финского залива и Балтика будут контролироваться НАТО и выход российского флота в Балтийское море будет затруднён, добавил аналитик.