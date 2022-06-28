Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать агрессивную сущность
- РИА Новости
Он прокомментировал планы альянса нарастить силы высокой готовности.
«НАТО — достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.
По его словам, НАТО продолжает исполнять заложенную по умолчанию задачу — продвижение инфраструктуры альянса в сторону российских границ.
Песков обратил внимание, что этот процесс идёт несколько десятилетий.
Он добавил, что Минобороны разрабатывает планы по усилению западных рубежей в связи с действиями альянса.
В мае президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.