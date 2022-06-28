Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать агрессивную сущность

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность.
Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать агрессивную сущность
  • РИА Новости

Он прокомментировал планы альянса нарастить силы высокой готовности.

«НАТО — достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.

По его словам, НАТО продолжает исполнять заложенную по умолчанию задачу — продвижение инфраструктуры альянса в сторону российских границ. 

Песков обратил внимание, что этот процесс идёт несколько десятилетий.

Он добавил, что Минобороны разрабатывает планы по усилению западных рубежей в связи с действиями альянса.

В мае президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

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