Путин обсудил с Совбезом России планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

В США заявили, что поддержат Финляндию и Швецию, если страны примут решение вступить в НАТО.