Столтенберг: новая концепция НАТО станет чертежом строительства будущего альянса
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«Мы примем новую стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет чертежом, как привести альянс в более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нём безопасность НАТО и почти 1 млрд его граждан», — цитирует его ТАСС.
Столтенберг напомнил, что прошлая стратегическая концепция альянса была принята в 2010 году.
Ранее Столтенберг рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.
По его словам, лидеры стран НАТО намерены обсудить на саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая.
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.