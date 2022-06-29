Столтенберг: новая концепция НАТО станет чертежом строительства будущего альянса

На саммите НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, которая станет чертежом строительства будущего альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы примем новую стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет чертежом, как привести альянс в более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нём безопасность НАТО и почти 1 млрд его граждан», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг напомнил, что прошлая стратегическая концепция альянса была принята в 2010 году.

Ранее Столтенберг рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

По его словам, лидеры стран НАТО намерены обсудить на саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.