Столтенберг: новая концепция НАТО станет чертежом строительства будущего альянса

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На саммите НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, которая станет чертежом строительства будущего альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: новая концепция НАТО станет чертежом строительства будущего альянса
  • AP

«Мы примем новую стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет чертежом, как привести альянс в более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нём безопасность НАТО и почти 1 млрд его граждан», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг напомнил, что прошлая стратегическая концепция альянса была принята в 2010 году.

Ранее Столтенберг рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

По его словам, лидеры стран НАТО намерены обсудить на саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.

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