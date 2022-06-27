Столтенберг заявил о намерении обсудить на саммите НАТО вызовы альянсу со стороны Китая

Короткая ссылка
Лидеры стран НАТО намерены обсудить на предстоящем саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита.
Столтенберг заявил о намерении обсудить на саммите НАТО вызовы альянсу со стороны Китая
  • AP

«Впервые на саммите будет затронут вопрос Китая и вызовов, которые Пекин представляет для нашей безопасности, интересов и ценностей», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг добавил, что союзники намерены обсудить варианты реагирования на растущее влияние России и Китая на  соседних с НАТО южных территориях.

Он также рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что США ожидают, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируют принять в ходе предстоящего саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жёстких» формулировок в адрес Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить