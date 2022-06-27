Столтенберг заявил о намерении обсудить на саммите НАТО вызовы альянсу со стороны Китая

Лидеры стран НАТО намерены обсудить на предстоящем саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита.

«Впервые на саммите будет затронут вопрос Китая и вызовов, которые Пекин представляет для нашей безопасности, интересов и ценностей», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг добавил, что союзники намерены обсудить варианты реагирования на растущее влияние России и Китая на соседних с НАТО южных территориях.

Он также рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что США ожидают, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируют принять в ходе предстоящего саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жёстких» формулировок в адрес Китая.