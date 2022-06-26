В США сообщили, что НАТО пересмотрит подход к Китаю в новой концепции альянса

США ожидают, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируют принять в ходе предстоящего саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жёстких» формулировок в адрес Китая. Об этом заявил представитель Белого дома высокого ранга.

«Стратегическая концепция НАТО будет содержать жёсткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнёром или вроде того», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.

Дипломат подчеркнул, что в последние годы страны альянса «добежали до Азиатско-Тихоокеанского региона», чтобы показать свою силу.

По его словам, эти действия ведут к сопротивлению стран АТР и международного сообщества.

В конце мая итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции альянса будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.