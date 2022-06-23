В Китае предостерегли НАТО от развязывания нового раунда холодной войны

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Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны, заявил официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.
В Китае предостерегли НАТО от развязывания нового раунда холодной войны
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«Мы призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии, подстрекать к конфронтации, прекратить распространять ложную информацию и делать провокационные заявления в адрес Китая, прекратить попытки начать новый раунд холодной войны», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в последние годы страны альянса «добежали до Азиатско-Тихоокеанского региона», чтобы показать свою силу.

По его словам, эти действия ведут к сопротивлению стран АТР и международного сообщества.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин ранее заявил во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла», что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках этой же конференции Ллойд Остин заявил, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.

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