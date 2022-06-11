МО США: Америка не ищет холодной войны и конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» о том, что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — цитирует Остина РИА Новости.

При этом министр заверил, что США продолжат защищать свои интересы в АТР как центре стратегического тяготения. Он уточнил, что ведётся работа с «конкурентами и друзьями» в целях недопущения возможного конфликта в регионе.

В рамках этой же конференции Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.