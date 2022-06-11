МО США: Америка не ищет холодной войны и конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе
«Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — цитирует Остина РИА Новости.
При этом министр заверил, что США продолжат защищать свои интересы в АТР как центре стратегического тяготения. Он уточнил, что ведётся работа с «конкурентами и друзьями» в целях недопущения возможного конфликта в регионе.
В рамках этой же конференции Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.